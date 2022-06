Mercato: Pogba attendrait que Zidane signe au PSG pour discuter avec Paris

INFO RMC SPORT - En fin de contrat à Manchester United et courtisé par la Juventus, Paul Pogba attendrait que Zinedine Zidane soit officiellement nommé entraîneur du PSG pour discuter avec le club de la capitale pour une éventuelle signature, sans indemnité de transfert.

Forcément, cette possible nomination fait réfléchir. Et peut attirer de grands noms. Le fait que le Paris Saint-Germain soit proche d'un accord avec Zinédine Zidane pour remplacer Mauricio Pochettino au poste d'entraîneur pourrait changer la donne sur plusieurs dossiers mercato en attente. Selon les informations de RMC Sport, Paul Pogba (29 ans) attendrait une officialisation de la signature du champion du monde 1998 pour entamer des discussions avec le PSG.

Adoré par Zinédine Zidane, qui avait déjà voulu le faire venir au Real Madrid, Paul Pogba sera libre de tout contrat au terme du mois de juin. Manchester United, où il était revenu en 2016, après y avoir été formé, a d'ores et déjà officialisé son départ.

Des discussions avec la Juventus

Le milieu de terrain, élément essentiel des Bleus lors du sacre au Mondial 2018, se retrouve donc sur le marché. Les rumeurs l'envoyant au PSG sont loin d'être inédites. Mais dernièrement, il était plutôt question d'un retour à la Juventus. Alors que les discussions s'étaient ralenties, le dialogue a d'ailleurs repris. Le joueur, qui souhaite là aussi prendre son temps avant d'acter une décision, n'a jamais caché en privé qu'il pouvait être tenté de renfiler la tunique bianconeri.

Régulièrement gêné par des blessures, Paul Pogba n'a disputé que 20 matchs de championnat anglais au cours de la saison écoulée, avec un bilan de neuf passes décisives et un but. Il a également pris part à six rencontres de Ligue des champions.