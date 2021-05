Mercato : pressenti à l’OL, Henrique fait ses adieux aux supporters de Vasco de Gama

Annoncé à l'OL, Henrique a fait ses adieux à son club formateur, Vasco de Gama, sur ses réseaux sociaux. Tout indique que le latéral brésilien de 27 ans devrait rejoindre le Rhône, où un contrat de deux ans l’attendrait.

Son arrivée semble se préciser. Annoncé proche de rejoindre l’OL ces derniers jours, le latéral brésilien Henrique, 27 ans, a adressé, dans la nuit de mercredi à jeudi, un message d’adieu à son club de toujours, Vasco de Gama, où il a été formé. Sur son compte Instagram, celui qui pourrait devenir l’une des premières recrues du mercato estival lyonnais a remercié le Vasco, dont il aura porté les couleurs durant huit saisons.

>> Toutes les infos mercato de ce jeudi

"Je ferme un cycle de 16 ans au club qui m’a accueilli comme un enfant"

"Gratitude éternelle! Je ferme un cycle de seize ans au club qui m’a accueilli comme un enfant, où j’ai grandi, apprenant quotidiennement de personnes merveilleuses, comme les enseignants, les entraîneurs, les coéquipiers (des catégories de jeunes à l’équipe professionnelle), et tous les employés, qui m’ont beaucoup aidé pendant toutes ces années, a lâché le pur produit du Vasco, qui a connu deux sélections avec les U20 brésiliens. À São Januário, je me suis fait des amis que je porterai dans mon cœur pour toujours et je serai éternellement reconnaissant envers cette institution géante. Merci pour tout, Vasco da Gama!"

Libre en fin de saison, Henrique signerait pour deux ans avec les Gones et remplacerait dans le couloir gauche Maxwell Cornet, qui pourrait être vendu lors du mercato estival. Le défenseur central du Stade rennais Damien Da Silva, comme confirmé par RMC Sport, est également proche de rejoindre le Rhône gratuitement.