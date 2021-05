Mercato en direct: Pas d'échange Griezmann-Joao Felix assure le président de l'Atlético

Selon Sky Sport Italia, Hakan Calhanoglu (27 ans) aurait reçu une proposition très alléchante du club qatari d'Al-Duhail. En fin de contrat, le milieu international turc suscite les convoitises de nombreu clubs européens comme Chelsea, Arsenal, Manchester United, l'Atlético de Madrid, la Juventus et l'Inter. Mais la proposotion d'Al-Duhail ne le laisserait pas insensible avec un salaire de huit millions d'euros annuels et un contrat de trois ans, plus huit millions de prime à la signature. Calhanoglu sort d'une belle saison avec 4 buts et 10 passes décisives en 32 matchs.