Mercato: prêté par le PSG, Draxler ne sera pas retenu par Benfica

Le milieu offensif du PSG Julian Draxler a trop peu pesé sportivement sur la saison de Benfica jusqu'à présent. Selon O Jogo, le club portugais n'a pas l'intention de le conserver à l'issue de son prêt.

Prêté pour une saison à Benfica par le Paris Saint-Germain, Julian Draxler ne devrait pas s’éterniser dans la région lisboète. L’international allemand (58 sélections, 7 buts) a trop peu pesé sportivement lors de la première partie de saison pour que le club portugais veuille reconduire l’expérience, anticipe O Jogo. Il a aussi été ralenti par une blessure musculaire qui l’a éloigné des terrains pendant plusieurs semaines à l’automne. Jusqu'à présent, l’international allemand a joué 512 minutes en 13 apparitions, dont seulement cinq en tant que titulaire, toutes compétitions confondues, inscrivant deux buts.

"Un joueur très important", espère son entraîneur

En pleine Coupe du monde au Qatar, à laquelle le champion du monde 2014 n’a pas participé avec la Nationalmannschaft, évitant le fiasco d’une élimination au premier tour, l’entraîneur de Benfica Roger Schmidt avait publiquement soutenu Julian Draxler malgré les critiques, assurant qu’il serait "un joueur très important" de la deuxième partie de saison. Les supporters de Benfica continuent de lui manifester de la sympathie en tribunes. Malgré tout, pour OJogo, cela ne fait aucun doute, son aventure à Benfica s’achèvera à l’issue de la saison en cours.

Draxler dispose d’un contrat courant jusqu’en 2024 à Paris, où il avait signé en 2017 en provenance de Wolfsburg. Prolongé de trois années supplémentaires en mai 2021, Julian Draxler avait ouvert la porte à un départ du PSG l’été dernier, souhaitant gagner du temps de jeu en vue de la Coupe du monde au Qatar, convaincu cependant "d’avoir la qualité pour cette équipe" du Paris Saint-Germain. Las, depuis son arrivée à Paris, Draxler n'est jamais parvenu à s'imposer, son influence se limitant à quelques coups d'éclats en Ligue des champions. En cinq saisons avec les Rouge et Bleu, Draxler a remporté 12 trophées, dont quatre championnats de France et disputé 198 matches pour 26 buts et 41 passes décisives.