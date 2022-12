Mercato: Benfica aurait refusé des offres à 100 millions d'euros pour Enzo Fernandez

Après son Mondial, remporté avec l'Argentine, Enzo Fernandez, élu meilleur jeune joueur de la compétition, risque de voir son téléphone sonner. La pépite de 21 ans a tapé dans l'oeil de nombreux clubs en Europe, et Benfica aurait déjà refusé de grosses offres pour lui.

La hype bat son plein. Etincelant depuis le début de la saison avec Benfica, Enzo Fernandez a confirmé en Coupe du monde avec l'Argentine, en gagnant sa place pour finir meilleur jeune de la compétition, en plus du sacre mondial de son équipe. Le joueur de 21 ans est la cible de nombreux clubs en Europe. D'après les médias portugais, Benfica a déjà refusé plusieurs offres avoisinant les 100 millions d'euros.

Enzo Fernandez, qui dispose d'une clause libératoire à hauteur de 120M d'euros pourrait dans les prochains mois devenir le cinquième joueur le plus cher de l'histoire. D'après Record, au moins une offre à hauteur de 100M d'euros est pavenu jusqu'à Lisbonne pour la jeune pépite. Mais le club lisboète exige que les 120M d'euros de sa clause libératoire soit payés pour que le joueur quitte le Portugal. Pour rappel, Benfica avait attiré le joueur en provenance de River Plate pour 12M d'euros l'été dernier. Sa vente constituerait une énorme plus value économique, d'autant que Gonçalo Ramos, autre pépite du club, pourrait aussi exploser les chiffres en cas de vente.

L'Europe aux pieds d'Enzo Fernandez

C'est d'abord face au PSG en Ligue des champions que le grand public a découvert Enzo Fernandez. Sa grinta, parfois à outrance, a marqué les esprits. Il aurait probablement dû être exclu pour une semelle haute sur Marco Verratti.

Au-delà de cela, les qualités du milieu de terrain ont rapidement sauté aux yeux des observateurs, et ses performances au Mondial n'ont fait que confirmer tout le bien qui est dit de lui. Désormais, il a les plus grands clubs d'Europe à ses pieds, et la lutte pour l'enrôler risque d'être rude. Dès cet hiver?

Du côté de l'Angleterre, Liverpool semble être le club le plus insistant, et aurait dégainé une offre de 100M d'euros, immédiatement refusée par le club portugais. Selon les informations parues mardi du journal O Jogo, le PSG pourrait se positionner sur le joueur, qui n'avait pas caché étant plus jeune être fan de Marco Verratti.