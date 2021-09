Mercato: proche d'un départ au Qatar, Nzonzi en conflit avec l’AS Rome

Ecarté par José Mourinho, qui ne compte pas sur lui, Steven Nzonzi (32 ans) serait sur le point de quitter l’AS Rome pour s’engager au Qatar. Mais le clan du joueur réclame une indemnité au club italien qui s’y oppose.

La carrière de Steven Nzonzi (32 ans) devrait prendre un nouveau virage dans les prochains jours. Selon la Gazzetta dello Sport, le joueur a trouvé un accord avec le club qatari d’Al-Rayyan. Il a même déjà passé la visite médicale avec succès ce week-end et serait proche de parapher un contrat de deux ans contre trois millions d’euros de salaire plus les primes. Mais ses débuts avec l’équipe entraînée par Laurent Blanc, récemment renforcée par l’arrivée du Colombien James Rodriguez, vont devoir attendre un peu.

Si tout semble réglé, Nzonzi n’a pas encore signé son contrat en raison d’un dernier obstacle. Selon la Gazzetta dello Sport, le père et agent du champion du monde 2018 exige à l’AS Rome de verser des indemnités à son fils. Ce dernier a été placé sur la liste des joueurs indésirables par José Mourinho et n’a pas été inscrit sur les listes pour participer aux matchs de Serie A, ni ceux de Conference Europa League.

>> Les infos mercato EN DIRECT

Le clan Nzonzi réclame deux millions d'euros

Prêté pendant un an et demi à Rennes (de janvier 2020 à juin 2021), Nzonzi est revenu à Rome l’été dernier. Son père pousse pour obtenir le versement d’au moins la moitié du salaire de sa dernière année de contrat, jusqu’en juin 2022. Le montant demandé atteindrait près de deux millions d’euros. Les propriétaires du club et Tiago Pinto, directeur général du club, n’apprécient pas la manœuvre et refusent, pour le moment, de céder aux demandes du clan Nzonzi.



Selon la Gazzetta, "l’histoire finira par se régler" mais elle est actuellement au point mort dans un contexte tendu entre les deux parties. Nzonzi avait rejoint le club en 2018 quelques semaines après la victoire de la France en Coupe du monde. Il était arrivé en provenance de Séville contre plus de 26 millions d’euros. Il avait participé à 39 rencontres lors de la saison 2018-2019 avant d’être prêté à Galatasaray (août 2019-janvier 2020), puis à Rennes, où il a bien aidé le club à décrocher la première qualification de son histoire en Ligue des champions.