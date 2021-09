L'arbitre Mark Clattenburg raconte le jour où il a lancé une chaussure sur Mourinho

L’ancien arbitre de Premier League Mark Clattenburg révèle avoir lancé sa chaussure en direction de José Mourinho dans un vesitaire en 2017, après que l’entraîneur de Manchester United se soit plaint d’une décision litigieuse.

L’anecdote racontée par Mark Clattenburg dans le Daily Mail en dit long sur le personnage de José Mourinho et sur les réactions qu’il peut susciter. L’arbitre anglais explique avoir eu affaire à l’entraîneur de Manchester United quelques mois plus tôt, après une rencontre face à Stoke City en janvier 2017.

"J'ai vu la vidéo, il avait tort"

"Rooney avait battu le record de buts de Bobby Charlton à Manchester United avec un coup franc en fin de match lors du match nul 1-1, se souvient Clattenburg. Peu de temps après le coup de sifflet final, on a frappé à la porte de ma loge et l’entraîneur de United, José Mourinho, est entré. J’étais en train d’enlever mes chaussures".

"Il a commencé à parler d’une main dans la surface de réparation du défenseur de Stoke Ryan Shawcross, poursuit-il, avant de revenir sur sa conversation avec l’entraîneur portugais. "J’ai vu la vidéo. Il avait tort. Il continuait sans s’arrêter". "Tais-toi mec", a notamment lancé l’arbitre, avant de perdre ses nerfs: "J’ai pris ma chaussure et l’ai lancé contre le mur à côté de lui".

"Pourquoi Mourinho jouait-il ?"

"Putain sors de mon vestiaire, sors !", également lâché Clattenburg devant un Mourinho médusé: "Il ne savait pas quoi dire". Pour s'assurer d'avoir pris la bonne décision, l’homme a vérifié les images une fois rentré à son domicile. "J’avais raison, la balle l’a touché au ras de la poitrine. Alors pourquoi Mourinho jouait-il aux idiots avec moi? Je me suis couché ce soir-là et j’ai su que j’en avais assez. Je me disais que je ne pouvais être embêté par des idiots comme ça". Coïcidence ou pas, Mark Clattenburg a quitté la Premier League seulement quelques mois plus tard.

