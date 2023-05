Mercato: quand Souleymane Diawara était sur le point de signer au LOSC... avant de faire demi-tour sur la route pour Sochaux

L’ancien défenseur de Bordeaux ou Marseille, Souleymane Diawara, a raconté sa signature pour Sochaux, en 2003, en provenance du Havre. Quelques minutes avant de prendre la route pour le Doubs, il était sur le point de s’engager à Lille.

L’argent est parfois l'argument le plus fort pour signer dans un club. Souleymane Diawara, ancien défenseur central sénégalais qui a porté les couleurs de Bordeaux, Marseille ou Nice, raconte son départ de son club formateur, Le Havre, en 2003, vers les Lionceaux. "Je devais aller à Lille avant d’arriver à Sochaux, explique-t-il dans le podcast Le Moneytalk. J’étais en route avec mon agent pour aller à Lille. On ne s’était pas entendu sur les termes au niveau de l’oseille, mais c’était un peu plus que Le Havre".

"La Coupe d'Europe, l'oseille, j'avais tout ce que je voulais"

"À l’époque, je touchais, 80.000 francs, ça fait 12.000 euros, détaille Diawara. C’était bien. Lille, ils me proposaient 110.000 francs, allez 15.000 euros. Pas de primes et tout, je dis: ‘Vas-y, j’y vais’, mais je n’étais pas (convaincu)". Il explique ensuite avoir changé de décision au dernier moment, après un coup de fil.

"J’étais sur la route Le Havre-Lille, poursuit-il. Mon agent Roger Boli m’appelle, il me dit: ‘Souley, il y a Sochaux qui te veut, ils te donnent 230.000 francs, une prime, tu joues la Coupe d’Europe'. J’ai dit à mon gars: ‘Fais demi-tour, on va à Sochaux’. La Coupe d’Europe, l’oseille, j’avais tout, tout ce que je voulais. Donc on arrive avant Lille, on a fait demi-tour et on est parti à Sochaux. Signé et tout".

Il joue tous les matchs de C3, y compris face à l'Inter Milan

"C’était une bonne équipe à l’époque, les (Pierre-Alain) Frau et tout ce qui va avec, précise le double champion de France (2009 et 2010) alors que le club venait de terminer 5e de Ligue 1. J’ai dit: ‘Demain matin je serai là, je serai à Sochaux pas de problème". L’entraîneur Guy Lacombe m’appelle: ‘Souley on te veut’. Pu****, coupe d’Europe, waouh". Souleymane Diawara disputera tous les matchs du FCSM en Coupe UEFA la saison suivante, jusqu’à l'élimination en 16e de finale par l’Inter Milan (2-2, 0-0).