Ligue 2: ça dégénère à Bonal, des supporters de Sochaux envahissent le terrain après la défaite contre Dijon

Alors que Sochaux a été battu à domicile par Dijon ce lundi soir en Ligue 2 (2-0), des supporters locaux ont envahi la pelouse d'Auguste-Bonal après le coup de sifflet final.

Une séquence dont le FC Sochaux se serait bien passé. Alors que l'équipe d'Olivier Guégan s'est inclinée à domicile contre le Dijon de Pascal Dupraz ce lundi soir en Ligue 2 (2-0), des supporters locaux ont envahi la pelouse d'Auguste-Bonal après le coup de sifflet final.

Ces débordements trouveraient leur source dans un chambrage d'Ousseynou Thioune, milieu du DFCO... et ancien joueur de Sochaux, qui a semble-t-il fait quelques gestes peu appréciés en direction des tribunes.

Sochaux dit adieu à la montée, Dijon se relance pour le maintien

Candidat à la montée en Ligue 1 en début de saison, et il y a quelques semaines encore, Sochaux restait sur deux défaites contre Pau (3-2) et Laval (2-1), et a sans doute définitivement dit adieu à ses chances de promotion avec ce troisième revers consécutif.

Après 33 journées, le FCSM compte en effet dix points de retard sur Bordeaux, deuxième et virtuel promu. A l'inverse, Dijon (17e) fait lui une belle opération dans sa quête de maintien, puisqu'il revient à trois longueurs d'Annecy, premier non-relégable.

Les Dijonnais ont été bien aidés ce mardi par l'expulsion précoce de Meddah (13e), pour une semelle absurde et inutile sur la cuisse de Soumaré. Aké a ouvert le score avant la pause (1-0, 33e), avant qu'Ahlinvi ne creuse l'écart quelques minutes plus tard (2-0, 39e).