Reims-Lille: le triste record de Cabella après son énorme loupé

Seul face au but, Rémy Cabella a signé un gros loupé à la 56e minute du match de la 34e journée entre Reims et le LOSC, perdu par les Dogues (1-0). Pour le milieu offensif, son action est synonyme de triste record.

Le LOSC et Rémy Cabella pourraient regretter cette action en fin de saison. Battus à Reims (1-0) samedi lors de la 34e journée de Ligue 1, les Dogues ont réalisé une mauvaise opération dans la course à l'Europe même si Rennes a perdu de son côté à Nice (2-1). Pourtant, à la 56e minute, Cabella a eu une occasion qui aurait dû faire but.

Servi par Edon Zhegrova, Rémy Cabella était en position idéale pour marquer. Selon OptaJean, le joueur de 33 ans a même signé un record du tir avec la plus forte chance de marquer (96%) qui ne s'est pas terminé au fond des filets en cette saison de Ligue 1.

Pour autant, en bout de course, l'ancien de l'OM n'a pas réellement frappé et a plutôt cafouillé avec son pied gauche. Yehvann Diouf a pu repousser le ballon, ensuite dégagé par Azor Matusiwa. L'assistance vidéo a ensuite revu l'action, pour un penalty présumé pour un contact de Matusiwa sur Jonathan David mais l'arbitre n'a finalement pas bronché.

Cabella réalise une belle saison, avec une prolongation à la clé

Sur son compte Instagram, Rémy Cabella a posté des smileys pour afficher sa déception. "Merci aux supporters du soutien. 4 matchs, on va le faire tous ensemble", a lancé le milieu offensif. Arrivé lors du dernier mercato estival en provenance de Montpellier, Cabella a récemment prolongé jusqu'en 2025, lui qui s'était initialement engagé pour une saison.

Sous les ordres de Paulo Fonseca, Rémy Cabella réalise une bonne saison, avec 7 buts et 10 passes décisives en 31 matchs disputés toutes compétitions confondues. Dimanche prochain, le LOSC se déplacera à Monaco dans un match important en vue des places européennes. Ce dimanche (13h), les Monégasques, qui ont deux points d'avance sur Lille, tenteront de reprendre une avance conséquente en déplacement à Angers.