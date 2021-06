Equipe de France: "Evidemment que Benzema est le bienvenu", assure Giroud

Dans un entretien accordé à Rothen Régale ce vendredi, Olivier Giroud s'est confié sur le retour de Karim Benzema en équipe de France, cinq ans et demi après. L’attaquant de Chelsea est ravi d’accueillir cette "arme supplémentaire".

La hache de guerre semble bel et bien enterrée entre les deux attaquants de l’équipe de France. Interrogé par RMC, dans un entretien diffusé ce vendredi dans l'émission Rothen Régale, Olivier Giroud assure n’avoir "aucune rancune par rapport à ça", en évoquant la sortie de Karim Benzema l’année dernière, où le buteur du Real Madrid s’était comparé à une "F1", qualifiant son homologue de "karting".

"Évidemment que Karim est le bienvenu"

"Son retour ? Je l’ai bien vécu, c’est une bonne nouvelle pour l’équipe de France, assure Giroud, récent vainqueur de la Ligue des champions avec Chelsea. On a une arme supplémentaire offensivement, ça augmente nos chances d’être performant. J’estime que c’est bien pour le collectif". Pour rappel, Giroud a rejoint le rassemblement des Bleus juste avant leur victoire face au Pays de Galles (3-0). Une rencontre marquée par la prestation du buteur du Real Madrid, malgré un penalty manqué et un 28e but en Bleu qui attendra.

Au micro de Rothen Régale, l’avant-centre des Blues savoure l’arrivée d’un joueur efficace et qui sort d’une très belle saison à 33 ans : "On va être attendus en tant que vice-champions d’Europe et champions du monde. On a un certain statut à défendre, à assumer. Toutes les armes sont les bienvenues, donc évidemment que Karim est le bienvenu".

Un choix "approuvé" par Giroud

Giroud valide ainsi totalement la décision de Deschamps d’appeler Benzema, cinq ans et demi après sa dernière convocation en équipe de France: "Je n’ai pas eu le coach au téléphone, qu’est ce que j’aurais pu dire à part approuver son choix ?" Ménagé face aux Gallois, le champion du monde va avoir l’occasion de retrouver le maillot de l’équipe de France ce mardi face à Bulgarie, dernière répétition avant l’Euro.