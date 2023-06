Mercato: quels clubs peuvent s'offrir Kylian Mbappé?

Alors que l’avenir de Kylian Mbappé au PSG est de nouveau remis en question, puisqu’il n’activera sa troisième saison optionnelle et sera libre à l’été 2024, peu de candidats sont en lice pour attirer l’attaquant parisien. Le Real Madrid fait évidemment office de grand favori mais la Premier League a plusieurs prétendants.

Après la bombe, le temps des questions. Via une lettre, Kylian Mbappé a fait savoir ce lundi au PSG qu’il n’activerait pas la troisième saison optionnelle en 2024-2025 dans son contrat, comme révélé par L’Equipe. Le club parisien ne souhaite pas le voir partir libre au terme de la prochaine saison et réfléchit donc à une vente dès cet été.

Comme depuis plusieurs années, le nom de l’attaquant parisien est encore lié au Real Madrid. Le président merengue Florentino Perez a encore récemment confirmé s’intéresser au joueur, indiquant que cela ne se fera "pas cette année". Entre temps, le fameux courrier est passé par là et la presse espagnole s’est immédiatement mise à rêver d'une signature dans les prochaines semaines, relançant le feuilleton.

Une possibilité d’autant plus crédible que le vice-champion d’Espagne souhaite se donner les moyens de se renforcer lors du mercato, comme en témoigne la signature de Jude Bellingham contre plus de 100 millions d’euros. Aujourd’hui estimé entre 160 et 180 millions d’euros, Kylian Mbappé pourrait donc être acheté par le Real Madrid dès cet été, qui dispose de plusieurs concurrents outre-Manche.

Si Jürgen Klopp assurait fin 2019 qu’il n’y avait "aucune chance" de voir l’attaquant des Bleus débarquer à Liverpool, la donne semble avoir bien changé depuis. Les Reds, cités de longue date pour l’accueillir, ont même discuté avec le joueur avant sa prolongation à Paris en mai 2022. "J'ai parlé à Liverpool parce que c'est le club préféré de ma mère, ma mère adore Liverpool. Je ne sais pas pourquoi, vous devriez lui demander!", avait-il alors déclaré.

"C'est un bon club et nous les avons rencontrés il y a cinq ans, confirmait Mbappé au sujet de Liverpool. Je les ai rencontrés lorsque j'étais encore à Monaco. C'est un grand club." Non loin de là, Manchester United avait aussi été évoqué pour l’enrôler à l’été 2021. En janvier dernier, Erik Ten Hag ironisait néanmoins sur la faisabilité de l’opération: "vous avez quelques pennies pour moi?"

Chelsea en outsider

Parmi les autres clubs capables d’aligner autant de zéro pour attirer le numéro 7 parisien, il reste Chelsea, pas effrayé à l’idée d’empiler les stars et les transferts onéreux depuis le rachat du club par Todd Boehly au printemps 2022. L’ancien milieu des Blues Florent Malouda milite d’ailleurs pour un tel transfert.

Enfin, Manchester City semble aussi en mesure de s’offrir le joyau français, mais avec déjà un Erling Haaland monstrueux devant le but et une Ligue des champions tout juste remportée, nul doute que la priorité n’est pas d’engager un avant-centre de plus. Un élément qui viendrait prendre, en plus, toute la lumière du collectif.