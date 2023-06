PSG: la presse espagnole s'enflamme après le "bombazo" Mbappé, le feuilleton Real Madrid immédiatement relancé

Le courrier adressé au Paris Saint-Germain par Kylian Mbappé ce lundi affole les médias espagnols. En refusant d'activer une troisième saison optionnelle avec le club francilien, l'attaquant français pourrait être vendu lors du mercato estival. De quoi relancer, outre-Pyrénées, l'hypothèse d'une signature au Real Madrid.

En stage à Clairefontaine pour préparer les matchs des éliminatoires de l'Euro 2024 contre Gibraltar et la Grèce, Kylian Mbappé a engendré un véritable séisme ce lundi à Paris. Et les secousses du courrier adressé par l'attaquant au PSG, pour signifier qu'il n'activera pas la troisième saison optionelle de son contrat, ont été ressenties jusqu'à Madrid.

Après les révélations de la presse annonçant l'envoi d'un courrier à sa direction et l'hypothèse d'un départ estival, les médias espagnols ont immédiatement relancé la thèse d'une arrivée au Real Madrid. Quelques jours après une déclaration de Florentino Perez pour raviver la flamme et une signature "pas cette année" de Kylian Mbappé, la donne pourrait bien avoir changé.

L'heure du grand pardon à Madrid?

En France, les médias insistent surtout sur la colère du PSG en apprenant la décision de Kylian Mbappé. Au-delà de la manière, car il n'avait légalement pas besoin de signifier son choix, le club francilien regrette le timing.

De l'autre côté des Pyrénées, on se frotte les mains autour d'un potentiel transfert du Français. Le journal AS, en plus de faire la une de son site internet sur le buteur de 24 ans, demande aux supporters madrilènes s'ils sont prêts à pardonner à Kylian Mbappé de ne pas avoir signé en 2022.

Le quotidien Marca se délecte aussi de ce "feuilleton Mbappé au PSG qui ne semble pas avoir de fin" au moment de relayer les nouveaux éléments sur l'avenir de l'attaquant de 24 ans. Là encore, une seule destination possible selon l'autre célèbre journal pro-madrilène: le Real Madrid.

Quelques jours après avoir laissé partir Karim Benzema à Al-Ittihad, la direction merengue semble en bonne position pour lui trouver un successeur de très haut niveau.

Une émission spéciale pour El Chiringuito

Habitués aux "bombazos" et autres révélations chocs, les membres de l'émission El Chiringuito ne s'attendaient probablement pas à une telle annonce de Kylian Mbappé ce lundi soir. Mais le choix du Français de ne pas activer sa troisième année optionnelle au PSG ne constitue cependant pas une suprise pour la bande emmenée par Josep Pedrerol.

Après avoir suivi avec attention tous les soubresauts du feuilleton Mbappé, El Chiringuito a logiquement choisi de basculer en édition spéciale pour aborder le sujet ce lundi.

L'ultime rebondissement autour de Kylian Mbappé et de son avenir au PSG a aussi provoqué un fort émoi du côté de la Catalogne. Si les problèmes financiers du Barça rendent presque impossible sa signature, la presse catalane comme les journaux Sport ou Mundo Deportivo a fondu sur cette "bombe" du début de semaine. A la place, on s'imagine bien le Français devenir le prochain galactique de Florentino Perez pour "étrenner le nouveau Bernabeu" en décembre prochain.