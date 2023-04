Mercato: le lobbying de Malouda pour que Mbappé signe à Chelsea

Ancien joueur de Chelsea, Florent Malouda espère que Kylian Mbappé signera un jour chez les Blues. Il est convaincu que la Premier League est un championnat fait pour lui.

Ce n’est a priori pas sa destination privilégiée. Mais Florent Malouda veut y croire. Passé par Chelsea entre 2007 et 2013, l’ancien international français aux 80 sélections rêve de voir Kylian Mbappé signer un jour les Blues. "Ça fait très longtemps que je milite pour qu'il rejoigne Chelsea ! Jusqu'à présent, j'ai échoué (rires) mais je vais continuer à essayer", confie-t-il dans un entretien donné à la plateforme britannique Ice36.

"Les gens parlent du Real Madrid parce qu'il aime ce club et qu'il a parlé de jouer pour ce club à l'avenir, ajoute Malouda. Ce qu’il qu'il faut comprendre à propos de Mbappé, c'est qu'il sait exactement ce qu'il veut faire de sa carrière de footballeur. Il aime le football. L'argent ne sera pas un problème car ce n'est pas une question d'argent pour lui. Il aime parler de football et il aime les gens du football. Pour qu’un projet en Premier League l’attire, il faut qu'il y ait les bonnes connexions entre lui, l'entraîneur et le projet." Selon des informations de L'Equipe confirmées par RMC Sport, Mbappé a prolongé trois ans au PSG en 2022, mais, dans le détail, le contrat stipule qu’il s’est engagé pour deux saisons, plus une année en option, qui reste à sa discrétion. Autrement dit, la question de son avenir n’a pas fini de faire parler, notamment en Espagne, où son nom reste régulièrement associé au Real Madrid.

"Il viendra un jour en Premier League"

Mais pour Malouda, Mbappé aurait tout intérêt à poursuivre sa carrière en Angleterre. "J'espère que nous le verrons en Premier League, car c'est le championnat le plus compétitif au monde. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui peuvent lui donner ce qu'il veut et il n'y a pas beaucoup d'équipes qui peuvent construire leur équipe autour de lui. C'est un leader, il vient d'être nommé capitaine de la France et il cherchera à jouer un rôle de leader dans son prochain club, ce qui peut créer des problèmes. (…) Je pense qu'il viendra un jour en Premier League, ce n'est qu'une question de temps et de relations", estime Malouda. Et de conclure : "Il faut appeler Todd Boehly (le patron de Chelsea, ndlr) et lui dire, puis appeler Kylian (rires)."

Avant d’élaborer un éventuel plan pour séduire Mbappé, Chelsea devra d’abord sortir la tête de l’eau. Sur une série de cinq matchs sans victoire en Premier League, les coéquipiers de Thiago Silva pointent seulement à la 11e place après 31 journées. Et en Ligue des champions, ils ont été battus par le Real Madrid (2-0) en quart de finale aller (retour mardi à Stamford Bridge).