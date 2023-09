Mercato: Randal Kolo Muani au PSG, c'est fait!

INFO RMC Sport - Randal Kolo Muani aui PSG, c'est fait. L'attaquant de Francfort passe sa visite médicale avant de signer son contrat parisien, après une journée pleine de rebondissements.

Après une multitude de rebondissements, cette fois c'est bon: Randal Kolo Muani aui PSG, c'est fait. Accord total entre Paris, l'Eintracht et le joueur de 24 ans. L'attaquant de Francfort passe sa visite médicale, après laquelle il pourra signer son contrat parisien.

Il s'en est fallu de très peu mais c'est sur un ouf de soulagement que va donc se terminer le mercato du PSG. Paris a réussi sur le fil à boucler l'arrivée de Randal Kolo Muani. Le buteur français, qui était tombé d'accord avec le PSG depuis plusieurs semaines comme indiqué par RMC Sport, va quitter Francfort et signer un contrat de cinq ans. Il se trouvait à Paris depuis plusieurs jours, prêt à passer sa visite médicale.

La frayeur à la fermeture du marché allemand

Priorité parisienne dans la dernière ligne droite du marché des transferts, RKM rejoint Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, pour former une ligne de trois attaquants 100% équipe de France. Mais ce vendredi ne fut pas de tout repos. Après des négociations très difficiles, Paris et l'Eintracht étaient finalement tombés d'accord ce vendredi dans la journée, comme annoncé par RMC Sport, pour un transfert à hauteur de 90 millions d'euros.

Sauf que Francfort avait posé une condition: pouvoir trouver un remplaçant. Ce ne fut pas le cas avant la clôture - à 18h en Allemagne - ce qui a compliqué le deal. Mais alors qu'il ne restait que très peu de temps sur le marché français, Francfort a finalement accepté de transférer son attaquant star à Paris.