Mercato: Raphaël Varane pense à Lens, son club formateur, pour finir sa carrière

Le défenseur central de Manchester United Raphaël Varane a exprimé le souhait de terminer sa carrière avec l’un de ses trois clubs: le club mancunien, le Real Madrid et donc Lens, où il a été formé.

En vieillissant, Raphaël Varane cultive l’art du contre-pied. Le défenseur central de Manchester United avait déjà surpris de nombreux observateurs en annonçant la fin de sa carrière avec l’équipe de France après la Coupe du monde à seulement 29 ans. Le Red Devil va aussi en surprendre plus d’un avec ses souhaits pour la fin de sa carrière en club. Interrogé par GQ vendredi à quelques heures du match de qualification pour l’Euro 2024 France-Pays-Bas, le joueur aux 93 sélections a une idée assez précise de ce qu’il envisage pour la fin de sa carrière en club.

"A Madrid, soit à Manchester, soit à Lens"

“Je finirai ma carrière soit à Madrid, soit à Manchester, soit à Lens (son club formateur, ndlr). C’est sûr que je ne ferai pas d’autre club. Mais Madrid, ça me paraît compliqué, on n’y revient pas en général. Le plus probable aujourd’hui c’est que je finisse Manchester ou Lens.” Raphaël Varane avait quitté les Sang&Or en 2011 pour rejoindre le Real Madrid. Il a disputé 23 matchs de Ligue 1 avec la formation lensoise lors de la saison 2010-2011.

>> Le mercato en direct

United, "une sérieuse option"

Sous contrat avec MU jusqu’en 2025, Varane reconnait toutefois qu’une fin de carrière à Manchester constitue "une sérieuse option." A l’approche de ses 30 ans qu’il fêtera le 25 avril, il ne veut pas précipiter les choses : “Depuis que j’ai sept ans je joue au foot alors forcément il y a une petite appréhension mais pas de crainte. Comme chaque décision importante dans la vie, ça nécessite de mûrement réfléchir et ça va se faire étape par étape”, conclut-il.