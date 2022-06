Mercato: Raphinha, Jesus, Vieira… Arsenal prépare un recrutement XXL

La signature de Fabio Vieira déjà officialisée, Arsenal avance désormais sur plusieurs dossiers : Raphinha, Gabriel Jesus, Youri Tielemans et Lisandro Martinez. Un mercato XXL qui pourrait coûter aux Gunners près de 250 millions d’euros.

Fabio Vieira, le créateur au nom évocateur

Pas grand-monde, en Angleterre, ne connaît Fabio Vieira. Officiellement joueur d’Arsenal depuis mardi, celui qui vient tout juste de fêter ses 22 ans est pourtant considéré au Portugal comme l’un des plus grands talents du pays. A Porto, il a pris les rênes de l’animation offensive, surtout après le départ de Luis Diaz pour Liverpool l'hiver dernier. Utilisé en meneur de jeu ou en deuxième attaquant, parfois comme milieu gauche et à quelques occasions comme relayeur, il a souvent été décisif.

>> Les infos mercato en direct

Gaucher et élégant balle au pied, il a inscrit 6 buts et délivré 14 passes décisives la saison passée en championnat. Arsenal le suivait depuis plusieurs mois, mais l’insistance de Mikel Arteta a poussé le club à agir vite et à débourser 35 millions d’euros (+ 5 millions de bonus potentiels) pour le faire venir à Londres. Il devra désormais s’adapter à la Premier League et se trouver une place au milieu des Saka, Odegaard, Smith Rowe et Martinelli.

Raphinha, à condition de sortir le chéquier

Arsenal est en contacts avec Leeds depuis le mois de mars au sujet de Raphinha. Mais depuis quelques jours, les Gunners ont accéléré les opérations. Mardi soir, The Athletic assurait qu’une offre avait été transmise aux Peacocks, mais qu’elle était encore inférieure au prix demandé. Elle a d’ailleurs été refusée par Leeds, qui espère désormais toucher 65 millions d’euros.

Mais les négociations sont entamées et Edu, le directeur sportif des Gunners, entretient de bonnes relations avec Deco, agent de Raphinha. Il a aussi œuvré à recruter plusieurs joueurs brésiliens ces dernières saisons, dont Gabriel et Marquinhos. Arsenal souhaiterait désormais boucler le transfert rapidement pour éviter un réveil de la concurrence comme Chelsea ou Tottenham, eux aussi intéressés. Seul bémol, ce n’est pas au poste d’ailier que les Gunners ont le plus de besoins.

Gabriel Jesus pour prendre la place de n°9

Tout serait quasiment bouclé, à en croire les médias britanniques et brésiliens. Gabriel Jesus, pisté depuis plusieurs semaines et apprécié de Mikel Arteta, qui l’a connu à Manchester City, est espéré par les Gunners pour mener leur attaque la saison prochaine. Avec les départs d’Aubameyang en janvier et de Lacazette il y a quelques semaines, Arsenal a besoin d’un cador au poste d’avant-centre et a prévu de faire un gros chèque. Le prix de Jesus, à qui il reste un an de contrat, serait de 50 millions d’euros.

Eddie Nketiah, auteur d’une bonne fin de saison, a gagné une prolongation de contrat et le n°14, mais il ne devrait pas être le titulaire au poste la saison prochaine. Jesus est toutefois sur les tablettes de quelques autres clubs, dont Tottenham, et Arsenal tenterait actuellement de clôturer l’opération. Contrairement à Vieira et Raphinha, il s’agit d’une signature nécessaire, à un poste où le besoin est identifié depuis des mois.

Tielemans et Martinez pour densifier l'effectif

Là encore, le nom de Tielemans est revenu du côté d’Arsenal avec insistance ces derniers temps. Le club londonien a besoin de recruter dans l'entrejeu et ça s’est vu en fin de saison. Après la blessure de Thomas Partey, les Gunners ont sombré et perdu la quatrième place qui leur semblait promise. Le Belge, habitué de la Premier League et milieu de terrain polyvalent, viendrait ainsi combler un manque évident et améliorer l’effectif en quantité comme en qualité.

La réflexion est similaire concernant Lisandro Martinez. Le défenseur argentin de l’Ajax Amsterdam intéresse Mikel Arteta, qui a déjà deux centraux droitiers (White et Saliba) et souhaite recruter un gaucher pour entrer en concurrence avec Gabriel. D’après The Athletic, Arsenal a déjà proposé 30 millions d’euros, une offre rejetée par l’Ajax, et va continuer à pousser. Au total, si les Gunners parviennent à boucler ces cinq transferts, ils dépenseraient quasiment 250 millions d’euros.