Mercato: l'agent de Gabriel Jesus confirme un intérêt réciproque avec Arsenal

La signature du Norvégien Erling Haaland à Manchester City devrait précipiter le départ de Gabriel Jesus vers Arsenal. L'agent de l'attaquant confirme au Guardian que son client est très emballé par le projet des Gunners, en plein renouveau et en passe de se qualifier pour la Ligue des champions.

C’est désormais une information, et non plus une rumeur, Arsenal a entamé des discussions avec Manchester City pour le transfert de Gabriel Jesus, sous contrat jusqu'en 2023, et l’attaquant brésilien y réfléchit très sérieusement, a déclaré son agent au Guardian, Marcelo Pettinati.

L’annonce du transfert du Norvégien Erling Haaland a sans doute bousculé le programme établi. "Nous avons eu des discussions avec Arsenal au sujet de Gabriel Jesus", a déclaré l'agent.

"Nous aimons le projet, c'est une possibilité dont nous discutons. Il y a six autres clubs intéressés par Gabriel. Il est concentré sur les derniers matchs avec Manchester City. Nous verrons." Titularisé à 19 reprises cette saison, en Premier League, Gabriel Jesus a inscrit 8 buts en championnat (13 toutes compétitions confondues).

Gabriel Jesus paie un manque de constance

Si l’arrivée de l’artificier norvégien Haaland pousse Gabriel Jesus hors de Manchester City, le Brésilien devrait profiter du départ plus que probable d’Alexandre Lacazette, l’attaquant français étant en fin de contrat à Arsenal.

Gabriel Jesus paie un changement de direction voulu par Pep Guardiola, qui avait l'habitude de jouer avec un faux 9 depuis le déclin de Sergio Agüero. Le joueur de 25 ans paie également son manque de constance. S'il reste sur six buts lors des cinq derniers matches, dont un quadruplé contre Watford, sa dernière réalisation remontait au 25 septembre.

Autrement dit, six de ses huit buts cette saison ont été inscrits durant le mois qui vient de s'écouler. Si le réveil paraît un peu tardif, Gabriel Jesus peut espérer rebondir dans un club ambitieux et en plein renouveau, qui plus est pratiquement assuré de disputer la Ligue des champions la saison prochaine. On a connu pire comme exil.