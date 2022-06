Mercato: Porto annonce la vente de Fabio Vieira à Arsenal

Après Marquinhos et Matt Turner, Arsenal accueille une nouvelle recrue en la personne de Fabio Vieira en provenance de Porto. Les Gunners ont déboursé près de 40 millions d’euros (bonus compris) pour arracher la pépite portugaise à son club formateur.

Un Vieira à Arsenal, ce n’est pas une nouveauté. L’homonyme de Patrick, Fabio Vieira, va s'engager avec Arsenal pour une durée de cinq ans et contre 35 millions d’euros potentiellement assortis de 5 millions de bonus. Si le club londonien n’a pas encore communiqué sur le sujet, le FC Porto a publié un communiqué officialisant la transaction aux autorités boursières. Etant un club côté en bourse, au même titre que l’Olympique lyonnais, les Dragons ont l’obligation d’être transparents quant aux sommes investies et reçues lors de transfert.

Arsenal va donc enregistrer la troisième arrivée sur ce mercato après celles de Marquinhos et Matt Turner, actées plus tôt cet été. Le mercato des récents 5es de Premier League ne devrait pas s'arrêter là puisque les Gunners sont toujours focalisés sur Youri Tielemans et Gabriel Jesus, l’attaquant de Manchester City qui pourrait remplacer Alexandre Lacazette, retourné à l’OL. William Saliba, qui revient de son prêt à Marseille, pourrait lui aussi être un autre renfort de poids pour Mikel Arteta en vue de la saison prochaine.

Meilleur joueur du dernier Euro espoir

Formé au FC Porto, Fabio Vieira s'apprête à vivre sa première expérience en dehors de son pays natal à 22 ans. Intégré à l’équipe première en 2020 par l’ancien nantais Sergio Conceiçao, Vieira s'est fait une place de choix dans le groupe des Dragons.

Totalisant 76 matchs ces deux dernières saisons, le milieu offensif a marqué dix fois mais surtout distribué 18 passes décisives, dont 14 rien qu’en Liga NOS cette saison. Côté international, Vieira n’a pas encore connu de convocation avec la Seleçao mais fait les beaux jours de la sélection espoir avec 13 pions marqués en 20 capes mais aussi un titre de meilleur joueur du dernier Euro espoir malgré la défaite en finale contre l’Allemagne.