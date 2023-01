Mercato: relégable en Premier League, Everton va virer Lampard

La direction d'Everton a choisi ce lundi d'écarter Frank Lampard de ses fonctions d'entraîneur de l'équipe première selon la presse anglaise. Avant-dernier de Premier League après 20 matchs, les Toffees espèrent un électrochoc pour aider le club à se maintenir dans l'élite.

Un peu moins d'un an après son arrivée, le 31 janvier 2022, Frank Lampard n'est plus l'entraîneur d'Everton. Selon les informations du Daily Mail et de Sky Sports, les Toffees ont décidé de renvoyer le technicien anglais à cause des mauvais résultats de son équipe. La défaite subie contre West Ham ce samedi (0-2) lors de la 21e journée de Premier League aura donc été celle de trop et le coach aurait finalement appris son départ ce ce lundi au téléphone.

Avec une victoire et deux nuls lors des neuf dernières rencontres de championnat, les pensionnaires de Goodison Park ont lentement chuté au classement. Avant-dernier, à égalité avec la lanterne rouge Southampton, avec quinze points et seulement trois victoires depuis le début de la saison en Premier League, Everton est mal embarqué dans la course au maintien. Les Toffees accusent un retard de deux points sur le premier non-relégable.

Une fin d'aventure chaotique, une altercation avec Doucouré

Pas encore officialisé par le club anglais, le licenciement de Frank Lampard vient mettre un terme à une dernière semaine compliquée aussi bien sur le terrain que dans le vestiaire. Le renvoi de l'ancien coach de Chelsea (entre juillet 2019 et janvier 2021) serait ainsi intervenu quelques jours après une altercation avec Abdoulaye Doucouré. Selon les élements du Daily Mail, le ton est monté entre le milieu malien et son entraîneur après la défaite à domicile contre Southampton (1-2), le 14 janvier.

Le revers face au dernier du championnat, et rival pour le maintien, aurait donné lieu à des mots entre les deux hommes. A tel point qu'Abdoulaye Doucouré a été écarté de l'équipe professionnelle pendant la semaine et n'était pas présent dans le groupe face à West Ham. Libre en juin prochain, l'ancien Rennais s'est contenté d'un temps de jeu limité cette saison sous les ordres de Frank Lampard.

En 44 matchs toutes compétitions confondues sur le banc d'Everton, l'ancien joueur emblématique de Chelsea et de l'Angleterre n'a réussi qu'à remporter 12 victoires (pour 8 nuls et 24 défaites). Sans Frank Lampard, les Toffees défieront Arsenal puis Liverpool et Leeds lors des trois prochains duel en Premier League. Outre-Manche, les noms de Wayne Rooney, David Moyes, Marcelo Bielsa et Sean Dyche sont évoqués pour prendre la tête d'Everton.