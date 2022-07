Mercato: Renato Sanches aurait déjà la tête au PSG, selon son entourage

Selon les informations de la Voix du Nord, Renato Sanches serait bien attiré par le PSG. Le milieu lillois aurait "la tête à Paris" selon le quotidien local, qui a reçu la confirmation d’un de ses proches.

Renato Sanches semble plus proche que jamais du PSG. Le milieu de terrain portugais, qui sera en fin de contrat avec le LOSC au terme de la prochaine saison, semble décidé à rejoindre Paris, comme l’informe La Voix du Nord ce dimanche. Un des proches du joueur confirme même son intérêt au quotidien nordiste.

Sanches s'éloigne de l'AC Milan

Le PSG devrait ainsi passer à l’action "dans les prochains jours" alors que l’international portugais (32 sélections) serait déterminé à rejoindre le champion de France après trois saisons passées à Lille. Même si la Voix du Nord précise qu’aucun contact n’a pour le moment été établi, comme l'avait récemment indiqué le président lillois Olivier Létang. Également en course pour récupérer Sanches, l’AC Milan avait proposé 15 millions d’euros aux Dogues.

Mardi, Le Parisien annonçait que le joueur aurait donné son accord pour s’engager au PSG cet été et que le club aurait proposé 10 millions, soit 20 de moins ce qu’espère le LOSC, pour un contrat de trois ans. Renato Sanches se serait même rendu dans la capitale cette semaine pour négocier avec les dirigeants parisiens, selon les informations de Foot Mercato. Malgré la volonté de Lille d’obtenir une indemnité plus conséquente et de ne pas renforcer une équipe française, son avenir semble davantage orienté vers Paris que vers Milan.