Mercato: Rennes proche de recruter un défenseur de Tottenham

Le Stade Rennais devrait recruter un latéral droit juste avant la fermeture du mercato, ce mardi. Djed Spence (20 ans), joueur de Tottenham, est attendu en prêt selon plusieurs médias anglais.

Rennes va se renforcer dans les dernières heures du mercato. Selon plusieurs médias anglais, Djed Spence (22 ans) va s’engager avec le club breton ce mardi sous forme de prêt jusqu’à la fin de la saison. Il arrive en provenance de Tottenham. Le jeune Anglais, dont le nom était aussi cité du côté de Lyon la semaine dernière, était courtisé par de nombreux clubs de Premier League mais devrait finalement rejoindre la Bretagne où il retrouvera un autre joueur prêté par Tottenham, le défenseur gallois Joe Rodon.

Traoré absent plusieurs semaines?

La signature de Spence intervient pour combler la blessure de Lorenz Assignon, habituelle doublure de Hamari Traoré. Selon France Bleu Armorique, Traoré s’est aussi blessé ces dernières heures même si Bruno Genesio ne l’a pas annoncé parmi les absents pour la réception de Strasbourg, mercredi (21h, 21e journée de Ligue 1). Selon la radio, le Malien pourrait être absent les six prochaines semaines, ce qui serait un nouveau coup dur pour les Bretons, actuellement privés de Martin Terrier, Arnaud Kalimuendo et Xeka en plus de ses deux latéraux droits.

Spence serait arrivé dans la capitale bretonne lundi pour y passer sa visite médicale avant de s’engager sous forme de prêt sans option d’achat. Le joueur a rejoint Tottenham l’été dernier en provenance de Middlesbrough contre 15 millions d’euros. Il se contente depuis d’un temps de jeu famélique sous les ordres d’Antonio Conte qui l’a seulement fait entrer à quatre reprises en Premier League en toute fin de match (une ou deux minutes à chaque fois). L’international Espoirs anglais compte aussi une apparition en FA Cup et une autre en League Cup.

Un bilan très maigre qui le pousse à chercher du temps de jeu ailleurs après avoir participé à la promotion en Premier League de Nottingham, où il était en prêt la saison dernière.