Mercato: Lyon viserait Djed Spence, latéral de Tottenham

Selon le Daily Mail, Lyon anticipe un potentiel départ de Malo Gusto, dans le viseur de Chelsea, et s’intéresserait à Djed Spence (22 ans), latéral droit de Tottenham.

L’OL jette un œil du côté de la Premier League. Selon le Daily Mail, Lyon s’intéresse à Djed Spence (22 ans), défenseur de Tottenham en cas de départ de Malo Gusto (19 ans) à Chelsea. Les dirigeants souhaiteraient un prêt jusqu’à la fin de la saison mais doivent composer avec la concurrence de plusieurs clubs anglais: Brentford, Southampton et Leicester.

Quatre entrées en jeu de deux minutes en Premier League

Spence a rejoint Tottenham l’été dernier en provenance de Middlesbrough contre 15 millions d’euros. Il se contente depuis d’un temps de jeu famélique sous les ordres d’Antonio Conte qui l’a seulement fait entrer à quatre reprises en Premier League en toute fin de match (une ou deux minutes à chaque fois). L’international Espoirs anglais compte aussi une apparition en FA Cup et une autre en League Cup.

Un bilan très maigre qui le pousse à chercher du temps de jeu ailleurs après avoir participé à la promotion en Premier League de Nottingham, où il était en prêt la saison dernière.

Lyon aurait déjà approché Tottenham pour faire venir Spence et renforcer un secteur qui devrait perdre son actuel titulaire. Selon les informations de RMC Sport, Malo Gusto s’est déjà mis d’accord sur les contours de son contrat avec Chelsea, qui a formulé une offre à l’OL, mais les deux clubs n’ont pas encore trouvé de terrain d'entente. Un autre prétendant s’est aussi positionné sur l’international Espoirs français: Manchester United.

>> Suivez toutes les infos mercato EN DIRECT

Le mercato d’hiver est très agité du côté de l’OL, qui devrait se délester de plusieurs éléments dont Karl Toko Ekambi, proche de s’engager avec Rennes. Romain Faivre dispose aussi d’un bon de sortie et intéresse Lorient et Lille. Un autre joueur suscite aussi des convoitises: Rayan Cherki dans le viseur du PSG. Le club souhaite aussi se renforcer au milieu de terrain et cible Ellyes Skhiri, joueur de Cologne, alors que la piste menant à Joao Gomes ne devrait pas aboutir.