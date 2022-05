Trophées UNFP: Mbappé, Katoto, Dieng, Genesio… Le palmarès complet de la 30e cérémonie

La soirée de gala du syndicat des joueurs était l'occasion pour l'UNFP de décerner ses traditionnelles récompenses. Sans surprise, la star de la soirée aura été l'attaquant du PSG Kylian Mbappé, sacré meilleur joueur de Ligue 1, tandis que Bruno Genesio (Rennes) a été désigné meilleur entraîneur. Marie-Antoinette Katoto (PSG) a elle été récompensée en D1 féminine, alors que les Marseillais William Saliba et Bamba Dieng repartent aussi avec leur trophée.

La cérémonie des Trophées UNFP, qui récompense notamment les meilleurs joueurs et joueuses de la saison en Ligue 1 et en D1 féminine, a livré son verdict ce dimanche soir au Pavillon Gabriel. Sans suspense, Kylian Mbappé a décroché le titre de meilleur joueur de la saison, et ce pour la troisième fois consécutive, au lendemain de la 37e journée de Ligue 1. Une journée qui l'a vu briller de mille feux avec un but et deux nouvelles passes décisives contre Montpellier, qui en font plus que jamais le leader de ces deux catégories statistiques du championnat de France, avec 25 réalisations et 17 offrandes.

Le champion du monde français a envoyé un message fort à la veille d’une cérémonie qui devait quoi qu'il arrive le consacrer meilleur joueur de la saison dans la mesure où les votes étaient clos depuis un certain temps. Sa dernière prestation n’a donc pas pesé dans la balance, mais elle a confirmé tout le poids et l’importance pris par l’attaquant dans cette équipe parisienne qu’il porte sur ses solides épaules depuis le début de la saison.

Transfuge d’Arsenal qu’il va retrouver cet été, avant peut-être de revenir à Marseille sous la forme d’un prêt la saison prochaine, le défenseur central William Saliba a été couronné meilleur espoir de Ligue 1. Quant au meilleur entraîneur, il officie du côté du Stade Rennais, qui a peut-être privé l’OM de Ligue des champions samedi soir. Très critiqué à Lyon, Bruno Genesio a trouvé en Bretagne une forme de reconnaissance après laquelle il courait. Son équipe a produit un jeu séduisant, parmi les plus spectaculaires de Ligue 1.

Le difficile équilibre à trouver dans la gestion entre deux gardiens de très haut niveau n’a pas nui à ses performances jusqu’à ce fameux huitième de finale retour de C1 contre le Real Madrid au Bernabéu. Longtemps irréprochable dans les cages parisiennes, Gianluigi Donnarumma a connu une fin de saison beaucoup plus délicate après son hésitation devant Benzema, que ce soit en club mais également en sélection. Il a quelque peu relevé la tête depuis, et même si sa première année d'acclimatation à sa nouvelle vie parisienne fut loin d’être parfaite, l’Italien achève la saison auréolé du titre de meilleur gardien.

En Ligue 2, le champion Toulouse rafle la plupart des récompenses. Le titre de meilleur joueur a été décerné au milieu de terrain néerlandais Branco van den Boomen, le serial passeur du TFC (20), tandis que celui de meilleur entraîneur échoit à son coach, Philippe Montanier. Le gardien ajaccien Benjamin Leroy a été sacré meilleur portier du championnat. En D1 féminine, Marie-Antoinette Katoto, l'attaquante providentielle du PSG, titré en Coupe de France, a été désignée meilleure joueuse du championnat.

En fin de soirée, Bamba Dieng (OM) a été honoré du prix du plus beau but en Ligue 1 pour sa bicyclette contre Strasbourg.

Le palmarès complet des trophées UNFP

Meilleur joueur de Ligue 1: Kylian Mbappé (PSG)

Meilleur gardien de Ligue 1: Gianluigi Donnarumma (PSG)

Meilleur espoir de Ligue 1: William Saliba (OM)

Meilleur entraîneur de Ligue 1: Bruno Genesio (Rennes)

Plus beau but de Ligue 1: Bamba Dieng (OM) contre Strasbourg

Meilleur joueur de Ligue 2: Branco van den Boomen (Toulouse)

Meilleur gardien de Ligue 2: Benjamin Leroy (ACA)

Meilleur entraîneur de Ligue 2: Philippe Montanier (Toulouse)

Meilleure joueuse de D1: Marie-Antoinette Katoto (PSG)

Meilleure gardienne de D1: Christiane Endler (OL)

Meilleure espoir de D1: Laurina Frazer (PSG)

Meilleur arbitre central de Ligue 1: Benoit Bastien

Meilleur joueur français de l'étranger: Karim Benzema (Real Madrid)

Équipe type de L1: Donnarumma (PSG) - Clauss (RC Lens), Marquinhos (PSG), Saliba (OM), Nuno Mendes (PSG) - Fofana (RC Lens), Tchouaméni (AS Monaco), Payet (OM) - Terrier (Rennes), Ben Yedder (AS Monaco), Mbappé (PSG)