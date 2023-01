Nice: Rivère affiche sa confiance envers Didier Digard

Ce mardi, Jean-Pierre Rivère a annoncé que Didier Digard, présenté ce mardi, sera l'entraîneur de l'OGC Nice "jusqu'à nouvel ordre". L'ancien coach de la réserve n'a pas de pression de résultat, selon le président.

Les dirigeants de l'OGC Nice affichent leur confiance en Didier Digard. Nommé entraîneur des Aiglons après la mise à pied de Lucien Favre lundi, l'ancien milieu du club (36 ans) connaît bien la maison, notamment pour avoir coaché la réserve de l'été 2021 à novembre dernier. Auparavant, il avait été l'adjoint d'Adrian Ursea lors de la deuxième partie de saison 2020-2021.

>> Les infos mercato EN DIRECT

Propulsé entraîneur de l'équipe première "jusqu'à nouvel ordre", Didier Digard va le rester pour les prochaines semaines selon son président Jean-Pierre Rivère. "Florent (Ghisolfi) a beaucoup travaillé ces derniers mois sur l'amélioration du staff pour préparer notre avenir. On connaît les hommes. Didier est quelqu'un que je connais bien, c'est quelqu'un du club, qui l'a réintégré pour certaines fonctions. On pense que cet ensemble est capable de diriger l'équipe première et on l'espère, redonner un élan pour finir une saison mieux que ce qu'elle a commencé."

>> Suivez le mercato en direct

Pas de pression de résultats

En marge de la présentation du nouveau coach, le président du club azuréen a affirmé qu'il n'aurait pas la pression des résultats. "Il reste des objectifs et on va essayer de les accomplir au mieux", a rappelé Jean-Pierre Rivère. De son côté, le directeur sportif, Florent Ghisolfi espère avoir "de la stabilité" au sein des Aiglons, au lieu de "repartir à chaque fois d'une feuille blanche." "On ne se fixe pas de timing, on essaie de faire les choses le mieux possible. On n'est pas en situation d'urgence. Le choix du prochain manager est important pour notre projet. On ne va pas se précipiter."

Didier Digard prendra place sur le banc mercredi pour la réception de Montpellier lors de la 18e journée de Ligue 1. Julien Sablé, arrivé cet hiver sur le banc de la réserve, intègre le staff de l’équipe première. Selon nos informations, un nom revient avec insistance pour une succession sur le long terme: celui de Julien Stéphan, mis à pied par Strasbourg ce lundi, quelques heures avant Lucien Favre.