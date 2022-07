Mercato: retournement de situation dans le dossier Raphinha, le Barça et Leeds auraient un accord

Régulièrement cité du côté de l'Angleterre, notamment à Chelsea, Raphinha (25 ans) pourrait finalement bien rebondir au Barça. Les Catalans et Leeds auraient trouvé un accord aux alentours de 60 millions d'euros.

Retournement de situation dans le dossier Raphinha. Gerard Romero avance ce vendredi que Leeds et le Barça auraient trouvé un accord pour Raphinha: le deal se situerait autour de 60 millions d'euros, avec un salaire annuel net de six millions pour le joueur. Une donnée étonnante, notamment en raison des difficultés financières du club catalan. Ces derniers jours, l'ailier de 25 ans était annoncé en Angleterre, avec Chelsea, Arsenal et Newcastle sur les rangs.

Une belle réputation en Angleterre

Sous contrat avec Leeds jusqu'en 2024, Raphinha s'est forgé une solide réputation outre-Manche depuis son transfert en 2020. En 65 matchs de Premier League, le Brésilien a marqué 17 buts. Visiblement suffisant pour voir Arsenal, Newcastle et Chelsea miser gros sur lui. A Londres, si les Blues parviennent à convaincre le protégé de Deco, il retrouvera son coéquipier de la sélection auriverde Thiago Silva dans l'équipe entraînée par Thomas Tuchel.

Outre la piste menant à Raphinha, le nouveau club de Todd Boehly cherche aussi à recruter Raheem Sterling. Faute de s'aligner sur l'offre des Blues, Arsenal tente également de finaliser l'arrivée de Gabriel Jesus.