PSG: "Il est frustré", Rothen dénonce les critiques tardives de Thiago Silva

Pour Jérôme Rothen, Thiago Silva aurait dû réclamer des changements au sein du PSG lorsqu'il était encore au club. Pas une fois parti à Chelsea.

Jérôme Rothen en veut à Thiago Silva. Le membre de la Dream Team RMC Sport n’a pas vraiment apprécié les critiques formulées par le défenseur de Chelsea à l’encontre du PSG, le club dont il a été le capitaine avant de partir libre à l’été 2020. Dans un entretien donné à Canal+, le Brésilien a pointé du doigt la gestion du club de la capitale et ce qu’il considère comme un turnover incessant.

"Il y a des choses qu’il faut regarder pour essayer d’améliorer pour le futur, a-t-il notamment expliqué. Et ne pas faire beaucoup de changements. Là, c’est difficile de continuer à progresser. Chaque fois, on revient à zéro, et ça, ça n’est pas possible dans le foot, même si le PSG a beaucoup d’argent. Mais ce n’est pas ça qui fait gagner dans le foot. Les titres, ce n’est pas ça." Pour Rothen, ces reproches arrivent trop tardivement.

"On sent que Thiago Silva est frustré"

"On entend beaucoup de choses de la part des anciens. Ce qui me dérange, c’est que si tu veux faire évoluer les choses au PSG, un club aux ambitions démultipliées, il faut dire les choses. J’ai entendu Unai Emery dire des choses avec cinq-six ans de retard. Thomas Tuchel, c’est encore pire. Il gagne des titres depuis qu’il est à Chelsea, tant mieux pour lui, mais ce n’est pas pour autant qu’il faut donner des leçons à chaque fois sur ce qui se passe au PSG. Mais le pire, c’est Thiago Silva", a-t-il souligné dans son émission "Rothen s’enflamme" ce mercredi sur RMC.

"On sent qu’il est frustré d’avoir été mis dehors pour être remplacé par Sergio Ramos. Il crache dans la soupe, il dit que le club repart de zéro chaque année alors que c’est totalement faux. Il a oublié que certains joueurs sont là depuis dix ans. On attendait qu’il prenne ses responsabilités en tant que capitaine, en tant que joueur d’expérience. Il a failli comme les autres, alors qu’il arrête de dénigrer le PSG, qui n’a pas besoin de ça", a-t-il appuyé. Eliminé de la Ligue des champions et de la Coupe de France, le PSG n'a plus qu'un objectif en cette fin de saison : gagner un 10e titre de champion de France.