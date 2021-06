Mercato: Ribéry va quitter la Fiorentina

A 38 ans, Franck Ribéry ne devrait pas être prolongé à la Fiorentina, alors que son contrat arrivé à son terme mercredi.

La Fiorentina a un nouvel entraîneur : Vincenzo Italiano, qui devrait signer ce mardi au club. À peine arrivé sur le banc de la Viola, l'Italien aurait déjà pris ses premières décisions. L'une d'entre elles, d'après la Sky Italia, serait de ne pas continuer avec Franck Ribéry la saison prochaine. Le Français, qui arrive en fin de contrat le 30 juin, ne devrait pas être renouvelé.

Le Français, désormais âgé de 38 ans, était arrivé en Serie A libre de tout contrat, en 2019. Sous le maillot violet, il a eu du temps de jeu, souvent en temps que titulaire, disputant 51 matchs et inscrivant 5 buts. Il n'a toutefois pas réussi à ramener le club en coupe d'Europe, la Fiorentina ayant achevé le dernier exercice à la 13e place.

Ribéry voudrait rester en Italie

L'avenir de l'ancien attaquant de l'équipe de France est désormais incertain : toujours selon la Sky, il souhaiterait continuer à évoluer en Italie et attendrait de recevoir des offres. Au début du mois de juin, dans Top of the Foot, il avait fait d'une prolongation avec la Fiorentina sa "priorité".

De son côté, et visiblement sans le Français, la Fiorentina essaierait de construire un nouveau projet autour de son nouveau coach. Italiano était auparavant à la tête du Spezia, dont il devrait recruter l'un des joueurs, le milieu Giulio Maggiore. Il remplace au pied levé Gennaro Gattuso, qui avait été nommé à la tête du club cet été avant de démissionner après des désaccords avec les dirigeants sur le mercato.