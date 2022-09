Mercato: Dieng va repasser des examens pour tenter de valider son transfert de l'OM à Nice

Empêché de s’engager avec l’OGC Nice jeudi soir, pour un souci décelé à sa visite médicale dans les dernières minutes du mercato, Bamba Dieng va repasser des examens complémentaires. Son transfert chez les Aiglons peut toujours être validé en tant que joker.

De la France à l’Angleterre, l’affaire Bamba Dieng a rythmé la dernière ligne droite du mercato. Dans le viseur de Lorient, tout proche de signer à Leeds mais parti rejoindre Nice, l’attaquant sénégalais a fini la queue entre les jambes comme joueur toujours marseillais. La faute à une visite médicale invalidée dans les dernières minutes de la fenêtre estivale.

Un souci physique qui a totalement remis en cause le transfert de Dieng, tandis que l’OM et Nice étaient parvenus à un accord sur la base d'une indemnité de 12 millions d’euros, et que le principal intéressé était ravi de rejoindre les Aiglons.

>> Toutes les dernières infos mercato en direct

Dieng est resté à Nice dans la nuit de jeudi à vendredi

Le club marseillais lui n’a pas voulu tirer de conclusion hâtive dans cette curieuse histoire, attendant de plus amples informations. D’autant que Bamba Dieng est resté à Nice la nuit dernière et qu’il doit passer des examens complémentaires ce vendredi. L’inquiétude niçoise sur son cas concernerait une particularité au niveau d’un genou, un souci mineur selon le club olympien, mais qui a conduit Nice à vouloir approfondir la visite médicale.

Si les examens du jour étaient probants, Dieng pourrait bel et bien finir par s’engager en tant que joker, une possibilité évoquée dans la nuit de jeudi à vendredi par RMC Sport. Pour rappel, les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 ont la possibilité de recruter exceptionnellement un élément supplémentaire parmi les joueurs sous contrat, entre le mercato d’été et celui d’hiver. Le feuilleton continue.