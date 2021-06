Mercato: Robin Gosens susciterait l'intérêt du Barça

Auteur d’une prestation XXL face au Portugal avec l’Allemagne samedi à l’Euro, l’arrière gauche de l’Atalanta Bergame et de la Mannschaft Robin Gosens (26 ans) aurait tapé dans l'oeil du FC Barcelone. Les Catalans auraient même déjà établi un contact avec son agent.

Robin Gosens dans un autre monde. Relativement méconnu du grand public avant l’Euro, l’arrière gauche de l’Atalanta Bergame a crevé l’écran samedi lors du choc spectaculaire entre l’Allemagne et le Portugal (4-2) à Munich. Auteur du 4eme but de la Mannschaft, le joueur de 26 ans a brillé et fait grimper sa cote sur le marché des transferts. Son avenir, justement, devrait aussi faire parler dans les prochains jours. Ce joueur passé par les Pays-Bas et l’Italie n’a jamais joué dans le championnat allemand. "Jouer un jour en Bundesliga est mon grand rêve, confiait l'Allemand il y a un mois à Sport1. L’Atalanta le sait, il n’y a pas de secret, je l’ai toujours dit ouvertement."

Si le club de cœur de Gosens est Schalke 04 et que le Borussia Dortmund (le grand rival de Schalke), serait venu aux renseignements, les pistes en vue d’un éventuel départ de l’Atalanta seraient néanmoins à l’étranger.

Toujours selon Sport1, le FC Barcelone est sous son charme et est déjà passé à l’offensive. L’agent du gaucher aurait été contacté par la direction des Blaugrana. Mais le Barça ne sera sans doute pas seul dans la course. Des grands clubs italiens et anglais surveilleraient également le dossier. Il faudra cependant composer avec l’Atalanta. Gosens est sous contrat avec le club de Bergame jusqu’en 2023. Les dirigeants italiens réclameraient au moins 35 millions pour discuter d’un éventuel transfert. Ils n’auraient, à ce jour, reçu aucune offre.