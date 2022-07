Mercato: Ronaldo rentre à Manchester, une réunion prévue avec la direction

Selon The Athletic, Cristiano Ronaldo va faire son retour en Angleterre afin de s’entretenir avec les dirigeants de Manchester United au sujet de son avenir. L’attaquant portugais, qui n’a pas participé aux tournées de préparation en Thaïlande et en Australie, a demandé à quitter le club en début de mercato. Mais il pourrait finalement rester.

Le retour du boss. Selon The Athletic, Cristiano Ronaldo va prochainement rentrer en Angleterre après avoir passé les dernières semaines auprès de ses proches. L’attaquant portugais, qui pourrait débarquer dès ce lundi soir, aurait prévu de s’entretenir rapidement avec les dirigeants de Manchester United au sujet de son avenir. Le quintuple Ballon d’or a manqué les tournées de préparation en Thaïlande et en Australie pour "raisons familiales". Il n’a pas encore travaillé sous les ordres d’Erik ten Hag, avec qui il devrait avoir un tête-à-tête dans les jours à venir.

Son retour serait perçu comme un signal positif en interne. En début de mercato, CR7 a demandé à quitter le club afin de trouver un challenge plus attrayant, à l’aube d’une saison où les Red Devils ne disputeront pas la Ligue des champions. Son nom a été associé à plusieurs grands clubs, comme Chelsea, le PSG, le Barça ou l’Atlético de Madrid, sans rien de concret jusqu'à présent.

Manchester United ne souhaiterait pas le vendre

A un an de la fin de son contrat, Ronaldo (qui dispose d’une année supplémentaire en option) pourrait donc se résoudre à poursuivre son aventure avec United. Ce serait même désormais la tendance, même si ça reste à confirmer. Pour MU, le buteur de 37 ans ne serait de toute façon pas à vendre et Ten Hag compterait sur lui pour la saison 2022-2023. Le coach néerlandais l’a d’ailleurs rappelé à plusieurs reprises devant la presse.

Lors du précédent exercice, Ronaldo a terminé meilleur buteur de United avec 24 réalisations (toutes compétitions confondues). Après un premier passage couronné de succès entre 2003 et 2009, il a retrouvé le maillot rouge l’été dernier en provenance de la Juventus. Reste à savoir s’il participera à l’entraînement collectif prévu ce mardi. Les coéquipiers de Raphaël Varane préparent actuellement leurs deux derniers matchs amicaux, contre l’Atlético de Madrid (samedi à Oslo) et le Rayo Vallecano (dimanche à Old Trafford). Avant de se projeter sur la reprise de la Premier League avec la réception de Brigthon, le 7 août (15h).