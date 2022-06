Mercato: Rudi Garcia devrait retrouver un club en Arabie saoudite

Un an après la fin de son aventure avec l’Olympique lyonnais, Rudi Garcia est bien parti pour retrouver un banc, à Al-Nassr en Arabie saoudite.

Rudi Garcia n’avait plus de poste depuis un peu plus d’un an et la fin de sa collaboration avec l’Olympique lyonnais. Il est toutefois bien parti pour démarrer une nouvelle aventure en Arabie saoudite, dans le club d’Al-Nassr, selon des informations de la presse saoudienne confirmée par Foot Mercato.

Là-bas, il retrouvera notamment Vincent Aboubakar, ancien attaquant de Ligue 1 passé par Lorient et Valenciennes, arrivé en Arabie Saoudite en juillet 2021.

Un joli salaire

A 58 ans, Rudi Garcia remplacera Miguel Angel Russo, actuellement en poste mais dont le contrat se termine à la fin du mois de juin. Le technicien français devrait toucher un salaire de 5,6 millions d’euros.

Cette expérience sera pour Garcia sa première hors de l’Europe, et même sa deuxième hors de France. Jusqu’à maintenant, il avait entraîné Corbeil-Essonnes, Saint-Etienne, Dijon, Le Mans, Lille, l’AS Roma, Marseille et Lyon.

En mai 2021, Garcia avait confié sur RMC son envie de découvrir "l’Angleterre ou l’Espagne, sans préférence particulière". "Les clubs qui peuvent m’intéresser ne sont pas légion. Ils font partie des championnats majeurs en Europe, et soit ils ont le potentiel pour se qualifier pour la Ligue des champions, soit ils joueront la Ligue des champions la saison prochaine", avait-il alors indiqué.