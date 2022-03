Coupe du monde 2022, barrages: la punchline d'Aboubakar pour lancer le choc Cameroun-Algérie

Ce vendredi (à 18h), la première manche entre le Cameroun et l’Algérie dans le cadre des barrages à la Coupe du monde sera lancée. La veille du choc, le buteur des Lions Indomptables Vincent Aboubakar a lancé les hostilités en taclant le parcours de l’Algérie à la Coupe d’Afrique des nations.

À partir de ce vendredi, les premiers favoris pour accéder à la Coupe du monde 2022 se dégageront dans la zone Afrique. Pour la phase aller, le Cameroun et l’Algérie s’affronteront (à 18h), avant de se rencontrer à nouveau pour un match retour le 29 mars.

Si l’affiche promet d’être alléchante sur le papier, les propos de Vincent Aboubakar en conférence de presse ne risquent pas de faire baisser la température. La veille de la rencontre avec les hommes de Djamel Belmadi, le buteur des Lions Indomptables a piqué dans leur orgueil les Algériens: "Nous savons que l’Algérie n’a pas fait une bonne CAN. Ils veulent montrer quelque chose, mais je pense que ce n’est pas ici qu’ils vont le faire."

Accompagné par quelques applaudissements, le meilleur buteur de la Coupe d’Afrique des nations a assuré que lui et ses coéquipiers étaient "prêts" pour ce choc. Rappelons que les Fennecs n’ont pas dépassé les phases de poule de la CAN, avec deux défaites et un match nul.

Quand Aboubakar se disait peu impressionné par Salah

Ce n’est pas la première fois que Aboubakar lance des petites piques la veille d’un match important. Durant la CAN et avant la demi finale contre l’Egypte, l’attaquant de 30 ans avait été questionné sur ses impressions sur le leader des Pharaons Mohamed Salah.

Malgré sa saison très prolifique avec Liverpool, l’ailier ne semblait pas en avoir fait assez pour impressionner l’ancien élément de Lorient: "Salah ne m’impressionne pas beaucoup (…) C’est un bon joueur, il marque beaucoup mais il ne produit pas énormément de trucs dans le jeu." Résultat des courses, les Lions Indomptables ont été éliminés de la compétition après une séance de tirs au but.