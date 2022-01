Mercato: Saint-Etienne s'intéresse à Dagba et Rico

Lancés dans une opération maintien en Ligue 1, les Verts cherchent à se renforcer rapidement cet hiver. Comme annoncé par L'Equipe, les profils des Parisiens Colin Dagba et Sergio Rico ont notamment été cochés.

Sauf énorme surprise, Bakary Sako ne sera pas la seule recrue des Verts cet hiver. Dernier de Ligue 1 avec seulement 12 points pris lors des 19 premières journées, Saint-Etienne cherche à se renforcer rapidement pour la fin de saison après la nomination de son nouvel entraîneur, Pascal Dupraz. Comme annoncé par L’Equipe, le club étudie plusieurs profils, dont ceux des Parisiens Colin Dagba (23 ans) et Sergio Rico (28 ans). Mais il se retrouve face à une difficulté : le PSG préfère vendre alors que les dirigeants stéphanois s'orientent plutôt vers des prêts.

>> Les infos mercato EN DIRECT

Freiné par une blessure en début de saison, puis barré par Achraf Hakimi, Dagba n'a disputé que trois matchs cette saison toutes compétitions confondues. Rico, lui, n’est apparu qu’à une seule reprise : face à Nantes (3-1), le 20 novembre dernier en Ligue 1. Gianluigi Donnarumma malade, c’est lui qui était entré en jeu en seconde période après le rouge reçu par Keylor Navas. Comme Dagba, il est sous contrat jusqu’en 2024.

Dupraz veut rapidement des renforts

Jusqu’à présent, Saint-Etienne a donc fait revenir au club Bakary Sako (33 ans), qui n’a plus joué depuis deux ans, et pourrait miser sur l’ancien défenseur du Stade Rennais Joris Gnagnon (24 ans), libre de tout contrat et qui s’entraîne dans le Forez depuis quelques semaines. "Avant de venir, je savais que la tâche était compliquée. Il faut vite que je trouve la bonne formule. Le mercato sera important. Il faut se dépêcher de recruter pour renforcer l'équipe, amener davantage de dynamisme et de cohérence dans toutes les lignes", avait expliqué Dupraz après la défaite contre Nantes (1-0) pour sa première sur le banc des Verts en Ligue 1.

Ce dimanche, son équipe a rendez-vous à Louhans, en Saône-et-Loire, pour y défier Jura-Sud (N2) en 16e de finale de la Coupe de France.