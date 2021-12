Saint-Étienne: dix ans après, Bakary Sako de retour avec les Verts

Libre de tout contrat et sans club depuis un an et demi, l’attaquant malien Bakary Sako est la première recrue hivernale de Saint-Étienne, où il a déjà évolué entre 2009 et 2012.

L’AS Saint-Étienne tient sa première recrue du mercato hivernal. Ce jeudi, le club du Forez a officialisé la signature de Bakary Sako. Libre de tout contrat depuis l’été 2020, à l’issue d’une pige décevante à Chypre, l’attaquant malien (33 ans) était jusqu’alors sans club. Depuis deux mois, il s’entraînait avec la réserve des Verts, dont il a porté le maillot entre 2009 et 2012, pour garder le rythme.

"La signature de Bakary Sako est une bonne nouvelle, s’est réjoui Pascal Dupraz, l’entraineur du club, dans le communiqué officiel. C'est un joueur qui connaît le club, est très motivé et nous montre à l'entraînement qu'il n'a rien perdu de ses qualités. J'attends de lui qu'il apporte quelque chose sur le terrain, mais on sera preneurs de sa bonne humeur et de son expérience dans le vestiaire." Nommé le 14 décembre, le nouveau coach a tout de suite émis le souhait de voir arriver des recrues pour redresser la trajectoire de l’équipe, lanterne rouge de Ligue 1 à la trêve.

Il n'a pas joué depuis novembre 2019

Sako n’a pas joué de match officiel depuis le 10 novembre 2019, lorsqu’il portait encore le maillot du Pafos FC. Avant cela, il a évolué plusieurs saisons en Angleterre: trois ans à Wolverhampton, entre 2012 et 2015, alors que le club évoluait dans des divisions inférieures, puis trois ans et demi à Crystal Palace, entrecoupés d’un court passage à West Bromwich Albion.

Ses principaux faits de gloire ont cependant eu lieu à l’ASSE, qu’il a rejoint en 2009 après des débuts avec Châteauroux. Titulaire pendant plusieurs saisons, il avait disputé 117 matchs et inscrit 16 buts. "Je suis très fier de retrouver le club qui m'a révélé, a expliqué Sako. Revenir ici, quasiment dix ans après, c'est quelque chose de grand. J'arrive avec une seule mission: sauver le club. Je ne suis pas tout seul pour cela. Il y a de bons éléments dans l'équipe et quelques événements déclencheurs nous permettront de sortir de cette situation compliquée."