Saint-Etienne: Dupraz veut se dépêcher de recruter des joueurs

Battu par Nantes (0-1) pour sa première en Ligue 1 sur le banc de Saint-Etienne, Pascal Dupraz pousse ses dirigeants à vite renforcer l’équipe qu’il a trouvé très crispée.

Pascal Dupraz n’a pas fait de miracle pour ses grands débuts en Ligue 1 sur le banc de Saint-Etienne. Malgré le soutien du public, les Verts ont encore chuté face à Nantes (0-1) mercredi et restent scotchés à la dernière place du championnat. Nommé en remplacement de Claude Puel, Dupraz a déjà secoué ses troupes à l’issue de la rencontre.

"Mon sentiment, c'est le constat implacable que nous avons perdu, a-t-il déclaré. Nous n'avons joué qu'une mi-temps. La première, avec beaucoup de crispation, nous ne l'avons pas disputée. C'est un sacré handicap. Je sors deux joueurs à la mi-temps mais j'aurais pu sortir tout le monde. En deuxième mi-temps, les joueurs se sont repris et ont montré un meilleur visage. Ils se sont créés des situations et des occasions de but. Pour nous enfoncer un peu plus, on encaisse ce but qui nous plonge ce soir dans la tristesse. Sur le but, Kolo Muani s'est enfoncé comme dans du beurre. Il reste 57 points à prendre. La deuxième mi-temps est source d'espoir."

Dupraz veut de "la cohérence dans toutes les lignes"

L’ancien technicien d’Evian-Thonon-Gaillard et de Toulouse a aussi adressé un message à ses dirigeants, qu’il pousse à recruter lors du mercato d’hiver. Sans perdre de temps. "Ce soir, j'ai vu la reconnexion des joueurs vers le public mais ça ne fait pas les points, poursuit-il. Avant de venir, je savais que la tâche était compliquée. Il faut vite que je trouve la bonne formule. Le mercato sera important. Il faut se dépêcher de recruter pour renforcer l'équipe, amener davantage de dynamisme et de cohérence dans toutes les lignes."

Saint-Etienne veut recruter mais se penchera sur des joueurs libres en raison de finances très serrées. A mi-saison, l’ASSE n’a gagné que deux matchs de Ligue 1 et compte cinq points de retard sur Bordeaux, premier non relégable, et quatre sur Metz, barragiste.