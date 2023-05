Mercato: Saka prolonge jusqu'en 2027 à Arsenal

Arsenal a annoncé ce mardi la prolongation de son ailier Bukayo Saka (21 ans) jusqu'en 2027. L'international anglais est ainsi récompensé de son excellente saison.

À un an de la fin de son contrat, Bukayo Saka a décidé de prolonger l'aventure avec Arsenal, son club formateur. Mardi, le club de Londres a annoncé la prolongation de son numéro 7 pour trois saisons supplémentaires, soit jusqu'en juin 2027, selon les termes avancés par la presse britannique.

Après avoir débuté en 2018 pour dépanner en tant que latéral gauche, Bukayo Saka s'est progressivement stabilisé au poste d'ailier droit avant d'éclore pour de bon et se révéler indispensable aux yeux de son entraîneur Mikel Arteta. Cette saison, ses 13 buts et 11 passes décisives en Premier League ont confirmé son encourageant exercice 2021-2022 (11 buts, 8 passes) et ont très largement contribué à l'excellent parcours d'Arsenal, assuré de terminer à la deuxième place et de retrouver la Ligue des champions pour la première fois depuis six ans.

Saka, "un élément majeur de notre équipe actuelle et pour l'avenir", détaille Arteta

"C'est formidable pour le club que Bukayo ait prolongé son contrat. Retenir nos jeunes talents est la clé de notre progression et Bukayo représente un élément majeur de notre équipe actuelle et pour l'avenir, s'est enthousiasmé Arteta dans le communqiué publié par le club. En plus d'être un talent fantastique, Bukayo est une personne spéciale, nous l'aimons tous et il fait honneur à lui-même et à sa famille pour le travail acharné et l'engagement qu'ils ont tous consentis pour atteindre ce niveau aujourd'hui. Avec nos supporters, nous sommes impatients de profiter du développement de Bukayo avec nous dans les années à venir."

À seulement 21 ans, Saka, déjà international à 26 reprises avec les Three Lions (pour huit réalisations) a déjà disputé 178 matchs pour les Gunners, à travers lesquels le jeune anglais a inscrit un total de 38 buts et délivré 41 passes décisives.