Angleterre-Ukraine: le festival de Saka, qui a régalé Wembley avec les Three Lions

L’Angleterre s’est imposée face à l’Ukraine, ce dimanche, en éliminatoires de l’Euro 2024 (2-0). Un succès décroché grâce au talent de Bukayo Saka, auteur d’une passe décisive pour Harry Kane et d’un but somptueux sur la pelouse de Wembley.

Un démarrage sans faute. Trois jours après s’être imposée en Italie (1-2), l’Angleterre s’est offert une nouvelle victoire face à l’Ukraine, ce dimanche, en éliminatoires de l’Euro 2024 (2-0). Un succès impulsé par Bukayo Saka. Aligné sur le flanc droit de l’attaque, le leader d’Arsenal a livré une prestation de haut volée sur la pelouse de Wembley. En faisant basculer la rencontre en trois minutes. Il a d’abord servi Harry Kane pour l’ouverture du score, en centrant parfaitement dans la surface (37e). Avant de doubler la mise en solo, au terme d’un enchaînement de grande classe.

Servi par Jordan Henderson, alors qu’il se trouvait dos au but à l’entrée de la surface, le joueur de 21 ans a contrôlé le ballon en se retournant, pour enrouler une frappe somptueuse du gauche. Sous la barre. Tout près de la lucarne. De quoi mystifier Anatoliy Trubin, le gardien du Shakhtar Donetsk (40e), et inscrire son 8e but en 26 sélections avec les Three Lions (la première en octobre 2020).

L'homme fort d'Arsenal cette saison

De quoi confirmer aussi son excellente saison avec les Gunners. En 38 apparitions, le natif de Londres a inscrit 13 buts et délivré 10 passes décisives (toutes compétitions confondues). Dans son sillage, Arsenal est actuellement en tête de la Premier League, avec 8 points d'avance sur Manchester City, qui compte un match en moins.

Avec 58% de possession et 18 tirs tentés (contre 3), l’Angleterre de Bukayo Saka a globalement surclassé l’Ukraine au nord-ouest de Londres. Ce deuxième succès en deux sorties permet aux hommes de Gareth Southgate de s’installer en tête du groupe C, devant la Macédoine du Nord. Avec le regard plus que jamais tourné vers l’Euro 2024, qui aura lieu en Allemagne dans un an et demi.