Mercato: "Nous sommes en bonne position", l'Inter Milan optimiste pour Pavard

Manager général de l'Inter Milan, Giuseppe Marotta a affiché sa confiance ce lundi dans le dossier Benjamin Pavard. Le défenseur du Bayern Munich, qui ne souhaite pas prolonger son contrat, est ciblé par le club lombard lors du mercato estival.

L'optimisme est de rigueur du côté de l'Inter Milan pour Benjamin Pavard. Après avoir assuré ce samedi que le joueur comptait rejoindre la Lombardie, Giuseppe Marotta s'est à nouveau exprimé sur ce dossier du mercato ce lundi, au micro de Radio Serie A. Les négociations avancent.

"Une annonce ce lundi? Non, je ne pense pas, mais nous sommes en bonne position, a commenté le manager général de l'Inter Milan à propos de Benjamin Pavard. Nous avons visé très haut dans ce besoin, nous sommes très ambitieux. Ce n'est pas une illusion. On nous dit souvent que nous voulons faire illusion, ce n'est pas du tout le cas."

Marotta: "Nous voulons des gens forts"

Longtemps sur les tablettes de Manchester United, Benjamin Pavard serait estimé à 35 millions d'euros par les dirigeants bavarois. Arrivé au club en 2019, le champion du monde français se trouve dans sa dernière année de contrat et n'entend pas prolonger actuellement. "Nous visons haut. Nous voulons des gens forts, a encore clamé Marotta. Nous voulons un mélange de jeunes et d'anciens. Avec seulement des jeunes, on ne gagne rien, il faut un équilibre."

Entraîneur du club nerazzurri, Simone Inzaghi a confirmé samedi le besoin de se renforcer en défense. Cet été, Milan Skriniar est parti en direction du PSG. Le défenseur allemand Yann Aurel Bisseck a signé mais le mercato n'est pas terminé pour l'Inter Milan. En s'engageant avec cette équipe, Benjamin Pavard retrouverait Marcus Thuram, recruté libre de tout contrat le 1er juillet.

Vendredi, Benjamin Pavard est resté sur le banc lors de la victoire du Bayern Munich (4-0) sur le terrain du Werder Brême lors de la première journée de Bundesliga. le Français avait été titulaire lors de la Supercoupe d'Allemagne perdue contre le RB Leipzig (3-0). De son côté, l'Inter Milan a débuté sa saison samedi par une victoire à domicile (2-0) face à Monza en Serie A.