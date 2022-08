Mercato: Aurier intéresse Nottingham Forest

Libre de tout contrat, l'ancien latéral du PSG Serge Aurier n'a pas encore trouvé de club à moins de deux semaines de la fermeture du mercato. Il serait dans les plans de Nottingham Forest, promu en Premier League.

Quel nouveau rebond pour Serge Aurier? L'international ivoirien, libre de tout contrat depuis son départ de Villarreal au terme de la saison passée, est toujours à la recherche d'un club. Selon nos informations, un intérêt existe de la part de Nottingham Forest, le promu de Premier League auteur d'un mercato XXL. Il s'agit aujourd'hui du club le plus intéressant pour l'ex-Parisien (2014-2017).

>> Les infos mercato en direct

Proposé à Reims et à Nantes

Plusieurs clubs le suivaient également, comme l'Atlético de Madrid, Fulham ou Galatasaray, mais ces pistes ne sont plus d'actualité. En France, Serge Aurier a aussi été proposé dans des formations, comme Reims et Nantes, mais ses émoluments sont trop élevés. Selon Foot Mercato, le joueur aurait récemment refusé les Canaris et priviligierait un départ vers l'Espagne, l'Angleterre ou l'Italie.

La saison passée, le latéral droit a disputé 24 matchs toutes compétitions confondues (11 titularisations) avec Villarreal, dont des entrées en jeu en demi-finale de Ligue des champions contre Liverpool, à l'aller et au retour. Il avait été libéré de son contrat avec Tottenham le 31 août 2021 avant de rejoindre le sous-marin jaune. Un an plus tard, il attend encore de trouver un nouveau point de chute.