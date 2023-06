Mercato: Sanchez, Bamba, Ramos… Ces joueurs de Ligue 1 libres à partir du 1er juillet

Un certain nombre de joueurs de Ligue 1 se retrouveront sans contrat ce samedi, leur bail actuel se terminant ce vendredi à minuit. RMC Sport dresse une revue d'effectif (non-exhaustive) de ces joueurs qui pourraient renforcer des équipes à moindre coût lors du mercato estival.

Des stars assez chères

Après une première saison handicapée par les blessures, Sergio Ramos a montré cette année pourquoi le PSG l’avait recruté. S’il n’a plus toute sa vitesse, le défenseur central espagnol a brillé par son engagement et ses qualités de leaders. Malgré quelques rumeurs, le central de 37 ans n’a pas prolongé à Paris et semble trop cher pour la majorité des clubs de L1.

Pas au mieux à Lyon et perturbé par ses déboires judiciaires, Jérôme Boateng n’a pas donné sa pleine mesure chez les Gones. Compte-tenu de son imposant salaire, le champion du monde allemand ne prolongera pas et devrait avoir du mal à rebondir en France. Idem pour le duo britannique de Nice: Ross Barkley et Aaron Ramsey. L’Anglais comme le Gallois n’ont pas eu le rendement suffisant pour justifier leur gros salaire et la direction d’INEOS ne va pas renouveler l’expérience.

Enfin un dernier cas agitera le début du mois de juillet en L1. Grand bonhomme de la saison 2022-2023 à Marseille, Alexis Sanchez n’a pas activé sa clause pour prolonger son contrat.

L’attaquant chilien est libre à partir du 1er juillet et la concurrence de l’Arabie saoudite est réelle. Son avenir à l’OM semble des plus incertains. Au grand dam des supporters phocéens dont il est devenu le chouchou en l’espace d’un an. Les fans olympiens seront en revanche contents d'apprendre qu'à partir du 1er juillet, Kevin Strootman ne sera officiellement plus un joueur de leur club.

Ceux qui veulent franchir un cap

En fin contrat à Lille, Jonathan Bamba ne prolongera pas l’aventure chez les Dogues. Malgré la qualification du club nordiste en Conference League, l’ailier tentera probablement de viser l’échelon supérieur. S’il parait impensable de le voir signer chez le rival lensois, son nom circule du côté de l’OM où son profil pourrait correspondre au 4-4-2 de Marcelino.

Après avoir contribué à sauver la place de Strasbourg dans l’élite, Alexander Djiku est appelé à quitter l’Alsace cet été. Le défenseur central ghanéen ne manque pas de pistes comme les Anglais de Nottingham Forest, Besiktas (Turquie), Mayence (Allemagne) ou encore Lille. Taulier de Toulouse, Maxime Dupé n’a pas souhaité prolonger au Téfécé. Mais le gardien de 30 ans n’a pas encore choisi son prochain club. Le doute persiste aussi pour Saîf-Eddine Khaoui dont la prolongation n’est pas impossible à Clermont mais dont la belle saison (7 buts et 4 offrandes) constitue un bel argument à faire valoir auprès de clubs amenés à se battre pour une qualification européenne.

Les joueurs à relancer

Titulaire à Brest, Jean-Kévin Duverne n’a pas tout le temps brillé avec le club breton cette saison. Mais après le maintien, le latéral gauche semble bien avoir engrangé un petit boost de confiance susceptible de convaincre d’éventuels prétendants. A seulement 25 ans, il a encore de belles années devant lui.

Idem pour Moussa Dembélé dont le départ de l’OL est acté. Flop à Lyon et pas forcément très impliqué quand il a joué en 2022-2023, l’attaquant de 26 ans possède pourtant de grosses qualités devant le but et ne devrait pas manquer de courtisans soucieux de le relancer.

Lui aussi n’a pas toujours été exemplaire à Brest comme à Ajaccio mais l’international algérien Youcef Belaïli est libre cet été. Malgré un caractère pas toujours facile à gérer, l’attaquant de 31 ans a marqué 6 buts et délivré 5 passes décisives en 23 matchs de Ligue 1 lors de l’exercice écoulé. Resté sur une campagne terminée par une relégation avec Auxerre, M’Baye Niang a quand même inscrit ses 6 pions en championnat. A 28 ans, le buteur sénégalais pourrait voir des clubs de L1 lui offrir un rebond.

Relégué avec Angers, l’international ivoirien Souleyman Doumbia possède aussi un profil pouvant plaire à certaines formations de l’élite. En échec à Nantes, Marcus Coco va sûrement chercher un nouveau défi à relever après la fin de son contrat chez les Canaris.

Les expérimentés

Parmi les joueurs sans contrat à partir du 1er juillet, une autre catégorie risque de susciter quelques convoitises: les vétérans en quête d’une ultime aventure. Et à l’inverse de Sead Kolasinac, proche de quitter l’OM pour s’engager libre à l’Atalanta Bergame, ils sont nombreux parmi ces habitués de la Ligue 1 à chercher un club. Du côté de Strasbourg, Dimitri Liénard a eu du mal à encaisser son départ alors que Kevin Gameiro ne sait pas encore de quoi sera fait son avenir avec le rachat du club par les propriétaires de Chelsea.

Un champion du monde 2018 est également libre puisque Adil Rami ne prolongera pas à Troyes. Du haut de ses 37 ans, l’ancien de Marseille et Lille pourrait apporter son vécu en L1. Un constat qui vaut aussi pour les deux Lillois José Fonte et Benoit Costil dont les futurs restent flous. En vieux briscards du championnat de France, Romain Hamouma (Ajaccio) et Wahbi Khazri (Montpellier) voire celui qui reste sur un échec à Brest, Loïc Rémy, dépanneraient bien des équipes à la recherche d’expérience.