PSG: les trois prochaines dates à surveiller dans le feuilleton Mbappé

Libre en 2024, Kylian Mbappé n’a pas souhaité activer avant ce 1er août l’option à sa disposition pour une année supplémentaire au Paris Saint-Germain. Entre un potentiel départ lors du mercato ou la possibilité de rester au club francilien, le feuilleton estival autour de l’attaquant français est loin d’être bouclé.

L’ultimatum adressé par Nasser Al-Khelaïfi n’aura pas suffi à faire changer d’avis Kylian Mbappé. La date du 31 juillet est désormais passée et l’attaquant de 24 ans n’a pas prolongé au PSG. Ou plutôt, le buteur n’a pas activé son année supplémentaire en option, et reste donc lié avec le club francilien jusqu’au 30 juin 2024. De la même manière, la direction parisienne n’a pas réussi à le vendre et malgré une offre record venue d’Arabie saoudite, le champion du monde 2018 n’a pas bougé.

Le statu quo reste donc de mise entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé. En clair, les deux parties peuvent toujours négocier une prolongation pour étendre leur collaboration au-delà de juin 2024. La star tricolore n’a pas non plus changé de volonté et veut jouer la saison 2023-2024 à Paris si l’on se fie à sa dernière sortie médiatique sur le sujet. Mais tout pourrait encore évoluer, dans un sens ou dans l’autre, dans les prochaines semaines et mois. Avec trois dates importantes à garder en tête.

Samedi 12 août 2023: PSG-Lorient

Ecarté de la tournée estivale en Asie, Kylian Mbappé n’a donc disputé qu’un seul match de préparation avec le PSG face au Havre (2-0). Auteur d’un but lors de cette rencontre, l’attaquant s’est depuis entraîné avec les autres "lofteurs" de l’effectif francilien à Poissy. Souriant au moment de saluer les supporters venus le voir, il n’aura que peu de temps de travail sous les ordres de Luis Enrique avant la reprise de la Ligue 1, le samedi 12 août prochain, lors d’un duel au Parc des Princes contre Lorient. D'ailleurs, il sera déjà intéressant de voir s'il réintègre le groupe "principal" du technicien espagnol lors du premier entraînement suivant le retour du Japon, normalement le lundi 7 août.

Mais c'est surtout la présence ou non de Kylian Mbappé contre les Merlus qui pourrait constituer un sérieux indice sur son avenir. S'il est inscrit sur la feuille de match, cela pourrait vouloir dire que le meilleur buteur de la campagne 2022-2023 sera réintégré à l’effectif professionnel pour le championnat. S'il est absent face aux Bretons, l’ancien de Monaco aura moins de trois semaines pour trouver un autre club avant la fin du mercato ou convaincre ses dirigeants de lui faire confiance et de l’inclure dans l’équipe.

Vendredi 1er septembre 2023: clôture du mercato en L1

Ouvert depuis le 10 juin, le mercato refermera ses portes le vendredi 1er septembre. D’ici-là, on saura clairement si Kylian Mbappé est encore un joueur du PSG ou s’il a choisi de rejoindre une autre équipe cet été.

A moins d’un départ vers une contrée exotique (le mercato fermera par exemple ses portes le 20 septembre en Arabie saoudite) où la fenêtre des transferts serait encore ouverte, les principaux clubs européens ne pourront alors plus recruter l’attaquant de l’équipe de France et du Paris Saint-Germain, passé ce 1er septembre.

Lundi 4 septembre 2023: enregistrement de l'effectif pour la Ligue des champions

Dans l’hypothèse où Kylian Mbappé resterait un joueur du PSG une fois le mercato estival clos dans les principaux grands championnats, la date du 4 septembre pourrait bien constituer un tournant de sa saison. Et pour cause, le club francilien transmettra alors sa liste des joueurs pour la Ligue des champions.

Si le président Nasser Al-Khelaïfi et la direction du club souhaitent l’envoyer en tribunes tant qu’il n’aura pas prolongé, priver Kylian Mbappé de la C1 pendant la première moitié de saison serait un acte fort pour affirmer l’importance de l’institution PSG.

Personne n'est au-dessus du club, a rappelé le patron qatarien lors de son discours aux joueurs pour lancer la campagne 2023-2024. Si la mise à l’écart de la star française se poursuivait en Ligue 1 et en Ligue des champions, cela en serait la preuve.