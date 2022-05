Mercato : "Savanier n'a pas de bon de sortie", assure Nicollin

Le président de Montpellier, Laurent Nicollin, était l'invité de Rothen s'enflamme et a évoqué le cas de Téji Savanier qui intéresserait d'autres clubs. Le milieu de terrain "n'a pas de bon de sortie" pour le mercato estival et devrait prolonger.

Invité de Rothen s'enflamme ce mercredi sur RMC, le président de Montpellier, Laurent Nicollin, a rappelé qu'il n'avait aucune envie de transférer son milieu de terrain Téji Savanier à l'été, bien qu'il ne lui reste qu'une saison de contrat.

"Savanier n'a pas de bon de sortie cet été"

"Savanier n'a pas de bon de sortie cet été, a-t-il annoncé très clairement. Il lui reste un an de contrat donc il sera là la saison prochaine. Et on discute avec son agent pour prolonger." L'offre de prolongation serait même déjà sur la table, mais le Montpellierain traînerait au moment d'apposer sa signature : "Comme il me dit chaque semaine 'demain matin je viens signer' et peut-être qu'un matin il sera là dans mon bureau. Après peut-être qu'il a d'autres soucis ou préoccupations..."

Interrogé pour connaître la raison pour laquelle il ne se décide toujours pas à prolonger, Laurent Nicollin avoue ne pas savoir pourquoi celui qui avait fait les JO avec l'équipe de France l'été dernier tarde tant. "Je ne suis pas madame Irma, je ne lis pas dans l'avenir des gens. S'il veut partir alors ça sera contre un très gros chèque pour le club qui le voudra... Je ne me fais pas de soucis, Teji est très attaché au club et je lui fais confiance. On verra."

"Il ne partira pas parce que l'offre ne sera jamais assez élevée"

Alors que beaucoup de supporters s'inquiètent de voir leur milieu de terrain sans contrat à l'issue de la saison prochaine, le président du club se veut rassurer, "ou peut-être que je me rassure" dit-il en riant. "On est dans un monde où il faut tout faire tout de suite, mais on attend de voir qu'il resigne. J'espère qu'il le fera sans soucis, on se mettra autour d'une table en fin de saison et on discutera."

"Le but ce n'est pas qu'il parte, rappelle-t-il. La différence avec la saison passée, c'est que l'on sortait d'une saison très compliquée avec le Covid et de gros soucis financiers, et là ça va mieux. Je ne suis pas dans l'obligation de vendre avec l'argent qui arrive de la Ligue, et donc si un club le veut il faudra payer très très cher, et il ne partira pas parce que l'offre ne sera jamais assez élevée." La saison passée, le MHSC avait en effet été contraint de vendre ses deux meilleurs buteurs Andy Delort et Gaëtan Laborde afin de rentrer dans les clous du gendarme financier du championnat de France.

"Il n'est pas dans un comportement de rentrer en conflit"

"Il n'est pas dans un comportement de rentrer en conflit, son attitude montre qu'il veut rester, conclut-il. Mais il ne faut pas qu'il ne tarde pas trop non plus." Alors qu'une rumeur envoyait déjà Teji Savanier à l'OGC Nice, Laurent Nicollin explique que Christophe Galtier l'a appelé un soir d'avril pour le rassurer : "Christophe m'a appelé un soir d'avril pour me dire qu'il aimait Teji mais qu'effectivement il n'était pas intéressé par le joueur. Pour Delort il ne m'avait pas appelé. Je fais confiance dans la personne humaine, il m'a appelé, il me l'a dit et on a échangé."

Le président de Montpellier a également été interrogé sur l'avenir de Rémy Cabella, arrivé au club après la résiliation de son contrat à Krasnodar suite à l'invasion de la Russie en Ukraine. "On lui avait proposé deux ans de contrat quand il est arrivé et il avait dit qu'il faisait les deux mois et qu'on en rediscuterait, explique le dirigeant montpellierain. Depuis il m'a envoyé un SMS et m'a dit qu'il fallait qu'on discute donc on verra ça samedi quand on sera ensemble avec les anciens."

"La porte est ouverte", pour un retour de Giroud

Les anciens joueurs ayant gagné le titre de Ligue 1 à Montpellier en 2012 seront tous réunis dix ans après à la Mosson, pour célébrer ce titre lors du dernier match à domicile contre le PSG. Trois manqueront à l'appel : Belhanda, Stambouli et Giroud. Si Laurent Nicollin assure ne pas avoir discuté avec les deux premiers pour un quelconque retour, il évoque tout de même un certain rêve de revoir l'attaquant des Bleus revêtir le maillot de La Paillade.

"Ce n'est pas quelque chose d'envisageable (le retour de Giroud), ce n'est pas d'actualité, dit-il solennellement. On aspire toujours à récupérer un joueur qui a marqué le club. Est-ce que c'est dans son plan de carrière de finir à Montpellier? Je ne crois pas." Si Jerome Rothen explique que le président en reverait, celui-ci ne refuserait évidemment pas un retour d'Olivier Giroud à la Mosson : "La porte est ouverte, avec beaucoup d'amitié."