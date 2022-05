Montpellier: Téji Savanier dit sans doute adieu à sa fin de saison

Le capitaine de Montpellier Téji Savanier souffre d’une lésion à la cuisse contractée vendredi à l’entraînement, à deux jours de le rencontre face à Metz (2-2), qu'il a suivie depuis les tribunes. Sa blessure pourrait l'écarter des terrains jusqu'en fin de saison, même si Dall'Oglio entretient le suspense.

Le meneur de jeu et capitaine de Montpellier Téji Savanier, absent dimanche devant Metz (2-2) à la Mosson lors de la 35e journée de Ligue 1, souffre d'une lésion à la cuisse, a-t-on appris auprès de l'entraîneur Olivier Dall'Oglio.

"On ne prendra pas de risques avec Téji"

"Téji, qui avait des douleurs à une cuisse depuis un moment, a ressenti une autre gêne au quadriceps vendredi. L'IRM a révélé qu'il y avait quelque chose", a témoigné le technicien montpelliérain à l'issue de la rencontre. Savanier, âgé de 30 ans, s'est blessé vendredi lors d'une séance d'entraînement et pourrait être indisponible jusqu'au terme de la saison.

Il est peu probable que Téji Savanier puisse rejouer l’un des trois ultimes matchs de la saison (Clermont, Paris, et Angers) même si l’entraîneur montpelliérain ne l’exclut pas. "Peut-être qu'on le fera jouer sur le dernier match, éventuellement. Mais on ne prendra pas de risques avec Téji qui doit être à 100 % pour jouer", a précisé Olivier Dall'Oglio. Le même principe de précaution sera appliqué pour Jonas Omlin, touché à la cuisse lors de la défaite à Lyon (5-2) et également absent de la rencontre contre Metz ce dimanche. En revanche, aucune nouvelle de Jordan Ferri, lui aussi touché à la cuisse et absent.

Replacé au poste de meneur de jeu depuis le début de la saison, le capitaine héraultais est l'un des joueurs les plus influents de Montpellier avec huit buts et sept passes décisives. L'ancien Nîmois, revenu dans son club formateur en 2019 et sous contrat jusqu'en 2023, est l'objet de nombreuses rumeurs de départs.