Mercato: Sergio Ramos dirait un "non catégorique" au Barça

Seize ans après son arrivée au Real Madrid, Sergio Ramos se retrouve libre de tout contrat cet été, et donc libre de signer où il veut. Mais que les fans du club merengue se rassurent: leur ancien capitaine ne rejoindra pas le Barça.

Seize ans, 671 matchs, 101 buts pour le même club... et une fin un peu amère. Au lendemain de l'annonce tant redoutée du Real Madrid, Sergio Ramos (35 ans) s'est présenté ce jeudi devant la presse pour évoquer son départ de la maison blanche, et répondre à quelques questions sur son avenir. En rassurant les supporters du Real sur un point: il ne filera pas chez le grand rival barcelonais.

>> Les infos mercato en direct

"Nous n'avons rien étudié, a assuré Sergio Ramos. Je suis entré sur le marché en janvier (son contrat finissant au 30 juin, ndlr), évidemment il y a eu quelques contacts avec des clubs, mais je n'avais pas en tête de quitter le Real. Nous allons réfléchir à la meilleure option pour moi à partir de maintenant."

Pas de retour à Séville non plus

Une option andalouse? Au Séville FC, son club formateur? "Séville est mon autre club de coeur, mais ce n'est pas un scénario que j'envisage, a-t-il glissé, et ce n'est pas un scénario que Séville envisage non plus." Quant au Barça, ce n'est même pas une option à étudier. "Le Barça est un non catégorique, a-t-il ensuite lâché. Vous pouvez être tranquilles."

Avant cela, Ramos avait plus ou moins réglé ses comptes avec la direction du Real, qui n'a pas voulu lui offrir les deux années supplémentaires qu'il désirait, et qui lui aurait joué un mauvais tour lorsqu'il a accepté l'idée d'une saison en plus. "Lors des dernières conversations, j'ai accepté (l'offre d'un an du Real) et ils m'ont dit qu'il n'y avait plus d'offre, a révélé le capitaine emblématique du Real ces dernières saisons. On m'a informé après que j'ai donné mon feu vert à la dernière offre qui était sur la table qu'elle avait une date d'expiration. Et je ne le savais pas".