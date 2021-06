Mercato: Sergio Ramos préférerait le PSG à la Premier League

Selon AS, Sergio Ramos aurait envie de rejoindre le PSG cet été. Le défenseur espagnol, qui vient de quitter le Real Madrid, serait plus attiré par la capitale française que par l’Angleterre, où les deux Manchester lui font la cour.

Après les larmes, il est l’heure de partir. Sergio Ramos a fait des adieux émouvants au Real Madrid la semaine dernière. Le défenseur espagnol, qui n’a pas trouvé d’accord avec ses dirigeants pour prolonger son contrat, se retrouve désormais libre de s’engager avec le club de son choix. Sans indemnité de transfert. Une aubaine dont plusieurs grandes écuries aimeraient profiter cet été. Mais le taulier de 35 ans, qui a évolué durant seize ans au sein de la maison blanche, aura évidemment son mot à dire. Et selon AS, il aurait envie de signer au PSG. Le club de la capitale est régulièrement cité parmi ses prétendants depuis plusieurs mois.

Le journal madrilène affirme que l’offre parisienne est la plus lucrative que le champion du monde 2010 ait reçue. Ramos se verrait proposer un contrat de deux ans (ce qu’il voulait au Real), avec un salaire très intéressant. L’homme aux 180 sélections avec la Roja (23 buts), non-sélectionné pour l’Euro, serait également emballé à l’idée de vivre à Paris. Pas très loin de l’Espagne. Quelques heures après sa conférence de presse, jeudi dernier, des représentants du PSG se seraient directement entretenus avec le natif de Séville.

Il ne serait pas emballé par l’Angleterre

En récupérant Ramos, les finalistes de la Ligue des champions 2020 s’offriraient un renfort de choix dans le vestiaire. Avec ses 716 matchs sous le maillot du Real (104 buts, 49 passes décisives) et son immense palmarès (une Coupe du monde, deux Euro, quatre Ligue des champions), le défenseur central amènerait son charisme, son vécu et sa grinta au Parc des Princes. Il retrouverait alors Angel Di Maria et Keylor Navas. Reste à savoir quelle serait la hiérarchie des centraux avec Marquinhos et Presnel Kimpembe.

Mais son arrivée n’est pas encore bouclée. Ramos intéresserait également plusieurs cadors de Premier League, dont les deux Manchester. A choisir, il privilégierait United. D’ailleurs, City et Pep Guardiola n’auraient pas effectué une approche très déterminée, sachant que leur arrière-garde est déjà bien fournie. De toute façon, selon AS, Sergio Ramos ne serait pas tellement emballé à l’idée de rejoindre l’Angleterre. De quoi placer le PSG en pole dans ce dossier.