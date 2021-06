Mercato: PSG ou United, la presse espagnole et anglaise s'enflamme sur l'avenir de Varane

Raphaël Varane se retrouve au cœurs de nombreuses rumeurs en raison de sa situation contractuelle avec le Real Madrid. Du côté de l’Espagne et de l’Angleterre, la presse s’attend même à un duel entre le PSG et Manchester United pour recruter le défenseur français lors du mercato.

La révolution de palais pourrait bien se poursuivre du côté du Real Madrid lors du mercato estival. Après les départs de Zinedine Zidane et Sergio Ramos, l’avenir de Raphaël Varane suscite beaucoup d’interrogation.

Orphelin de son entraîneur et de son habituel compère de la charnière, le défenseur français pourrait bien quitter le club madrilène lors du mercato estival. Mais pour aller où? En Espagne comme en Angleterre, deux pistes semblent se détacher: Manchester United et le PSG.

Une première offre de United repoussée?

Courtisan de longue date, Mourinho le voulait déjà lors de son aventure chez les Red Devils, Manchester United aurait déjà approché le Real Madrid connaître le prix du Français. Selon le Manchester Evening News, le club espagnol aurait repoussé une première approche estimée à environ 58 millions d’euros et réclame près de 90M€ pour se séparer de Raphaël Varane. Le Daily Mirror a de son côté avancé une possible rencontre entre des représentants du club mancunien et les agents du champion du monde 2018 dans les prochains jours.

Mais la presse anglaise craint aussi la grosse concurrence du PSG dans ce dossier. Souvent cité parmi les potentielles terre d’accueil de Sergio Ramos, le club francilien souhaiterait recruter Raphaël Varane. Selon le journal Marca, des émissaires parisiens auraient même contacté la direction du Real pour connaître leur volonté pour le défenseur de 28 ans.

Varane libre en 2022

Sous contrat jusqu’en juin 2022, Raphaël Varane s’interrogerait de son côté sur la suite à donner à sa carrière. Ces dernières semaines, plusieurs médias comme le journal AS ou la radio Cadena Ser, ont même fait état de négociations compliquées entre le Real et l’international tricolore.

Peu emballé par la proposition contractuelle de ses dirigeants, le défenseur aurait même déjà repoussé plusieurs offres de prolongation. Soucieux de financer un mercato ambitieux, et notamment les arrivées fantasmées de Kylian Mbappé et Erling Haaland, le Real Madrid pourrait donc bien consentir à laisser partir Raphaël Varane.

En cas de départ du Français, Carlo Ancelotti ne compterait plus que Eder Militao, David Alaba et Nacho comme premiers choix en défense central. Si l’Autrichien dispose de sacrés références, on ne peut pas forcément en dire autant du Brésilien et de l’Espagnol.