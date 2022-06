Mercato: "Si Payet veut partir, l'OM doit lui permettre de le faire", affirme Di Meco

Selon la presse mexicaine, les Tigres de Monterrey, le club d'André-Pierre Gignac et Florian Thauvin, chercheraient à faire venir Dimitri Payet. Pour Éric Di Meco, le club phocéen devra laisser son milieu offensif partir si le Réunionnais en a la volonté. Extrait de Rothen s'enflamme ce lundi sur RMC.

Dimitri Payet va-t-il quitter l'OM ? Alors que la presse mexicaine révèle que les Tigres de Monterrey mettent tout en oeuvre pour faire venir le numéro 10 marseillais, sous contrat jusqu'en 2024, notre consultant Éric Di Méco estime que le club phocéen devra tout faire pour le laisser partir si ce dernier est motivé. "S'il a envie de partir, le club devrait tout faire pour lui permettre de partir et de faire un dernier beau contrat, voire de vivre une expérience assez unique. Tu es arrivé il y a neuf ans. On a eu le débat sur Mandanda cette année. Je pense que ces joueurs-là, qui sont un peu spéciaux, il faut parler et être clair avec eux" confie-t-il.

>> Le mercato en direct

Les Tigres prêts à vendre Thauvin

Si Éric Di Méco souligne l'importance de Dimitri Payet (35 ans) cette saison, l'ancien marseillais pense qu'il n'est pas l'avenir de l'OM. "Tu prends d'abord la température du joueur. Dimitri veut finir à Marseille et peut-être s'impliquer derrière. On fait peut-être un débat pour rien. Par contre, si la proposition l'interpelle, peut-être ne pas être trop gourmand pour ne pas fermer la porte à une dernière expérience qui me paraît extraordinaire. Tu es obligé de préparer l'avenir, qui n'est pas Dimitri Payet. Ce n'est pas avec les campagnes en Ligue des champions qu'il a faite et que l'OM a joué que tu vas te dire: 'ce sera un grand manque en Ligue des champions'."

>> Les podcasts de Rothen s'enflamme

De leur côté, les Tigres de Monterrey estiment être en mesure de faire venir le numéro 10 marseillais et veulent se donner tous les moyens pour y parvenir. Afin d'offrir un salaire à la hauteur du joueur, le club d'André-Pierre Gignac pourrait se séparer de Florian Thauvin pour alléger la masse salariale.