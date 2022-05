Double Contact - Saf: "Payet, c’est notre Messi à nous"

RMC Sport a sa rubrique "culture-sport", baptisée "Double Contact". Tout au long de l’année, on vous propose des entretiens intimes et décalés, avec des artistes qui font l’actualité. A l’occasion de la sortie de son projet "Au pied du mur (part 1)", on a rencontré Saf. Le rappeur de Marseille nous parle de la hargne de Mattéo Guendouzi, du maillot de Kylian Mbappé et des virages enflammés du Vélodrome.

Son projet d’achat va devoir attendre. Jusqu’en 2025 au moins. Saf espérait que Kylian Mbappé signerait au Real Madrid cet été afin de s’offrir son maillot. Mais la star de 23 ans a finalement prolongé son aventure au PSG. Au grand damne du rappeur marseillais. "C’est le meilleur joueur du monde. Je n’aime pas Paris, mais je ne suis pas fou non plus, confie-t-il. Je connais le foot, je regarde. Sa vitesse, sa technique, son charisme. Il fait peur à tout le monde le poto. S’il part du PSG, j’achète son maillot. Je ne le prends pas parce qu’il est à Paris, c’est tout. J’ai un maillot de la France de Mbappé. Mais je ne mets pas celui de Paris, c’est impossible (sourire)."

Bercé par les buts de Mamadou Niang, l’artiste du quartier des Rosiers (au nord de Marseille) vibre pour le club phocéen depuis sa naissance. Avec une passion souvent excessive. C’est ce qu’il nous explique lorsqu’on le rencontre pour la sortie de son projet "Au pied du mur (part 1)", disponible depuis fin mars. "On peut aimer les joueurs lundi et vendredi, on va les détester", illustre-t-il. Cette saison, il a eu un coup de cœur pour Mattéo Guendouzi, prêté par Arsenal: "Il pue le Marseillais lui! Il a la gniaque. On aime les joueurs qui montrent leurs sentiments. Guendouzi, quand il y a faute, il lève les mains en l’air. Il est à fond. On aime trop ça nous, voir que le mec a faim!"

"Je suis tombé amoureux de Gane"

Âgé de 23 ans (comme Mbappé et Guendouzi), Saf attend impatiemment la Coupe du monde 2022, qui aura lieu en fin d’année au Qatar. En espérant revivre les mêmes émotions qu’il y a quatre ans. "Minimum en demi-finale pour les Bleus", annonce-t-il, en imaginant une finale de rêve face au Brésil de Neymar et Vinicius. Avec une victoire 2-1 en prolongation et un doublé de Mbappé, évidemment.

Connecté à Wesley Fofana et Isaac Lihadji (originaires de Marseille), le jeune punchliner suit aussi de près les sports de combat. Après avoir découvert la boxe à travers les vidéos de Mohamed Ali et les esquives de Floyd Mayweather, il s’est pris de passion pour l’UFC en tombant sur un combat de Jon Jones il y a quelques années: "Je suis resté la bouche ouverte et après j’ai suivi. C’est le meilleur truc pour moi." Comme tous les Français, il soutient aujourd’hui Ciryl Gane dans sa quête de sommets: "Je suis tombé amoureux de lui parce qu’il est trop rapide pour un poids lourd. Il a la technique et il sait comment placer ses coups."

