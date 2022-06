Mercato: les Tigres de Monterrey à fond sur Payet

Les Tigres de Monterrey, le club d'André-Pierre Gignac et Florian Thauvin, chercheraient à faire venir Dimitri Payet selon la presse mexicaine. En contrepartie, ils souhaiteraient se séparer du champion du monde français pour rendre l'opération réalisable.

Un autre joueur de l'OM va-t-il rejoindre le Mexique? Après André-Pierre Gignac et Florian Thauvin, Dimitri Payet est très aprécié du côté des Tigres de Monterrey. Comme l'indique le média mexicain El Futbolero, qui cite également des informations de la radio locale de Monterrey RG La Deportiva, le club estime être en mesure de faire venir le numéro 10 marseillais et veut se donner tous les moyens pour y parvenir. Afin d'offrir un salaire à la hauteur du joueur, les Tigres pourraient se séparer de Florian Thauvin pour alléger la masse salariale.

>> Le mercato en direct

Payet-Thauvin, une relation tendue

Lorsque Florian Thauvin évoluait à l'OM, les relations n'étaient pas vraiment au beau fixe entre les deux joueurs, comme en témoigne la phrase lâchée par André Villas-Boas en janvier 2021. "Le souci n’est pas que deux joueurs ne partent pas en vacances ensemble. On n’est pas obligé de tous s’aimer quand on est collègue de travail. Ça devient juste embêtant quand cela a des répercussions sur l’ambiance, sur la qualité de jeu, et sur les résultats de l’OM."

Lors d'une réunion de crise à la suite d'une défaite contre Nîmes, plusieurs cadres du vestiaire avaient pris la parole. Dimitri Payet, par exemple, s'était directement adressé à Florian Thauvin, pour lui reprocher un comportement individualiste. Ces reproches, Thauvin ne les avait pas acceptés, révolté de voir Payet donner des leçons au vestiaire dans une période où ce dernier était loin d’être exemplaire. La question du brassard de capitaine et du tireur désigné des pénalties avaient également été sources de tensions.